von Mareike Fangmann Manche haben sie geliebt, manche waren froh, dass sie vorüber waren: Die 2000er waren aus modischer Sicht umstritten. Jetzt ist der Y2K-Style zurück. Wir haben Tipps zur Umsetzung.

Dieser Trend gefällt nicht allen: Der Y2K-Style erinnert viele unweigerlich an Paris Hilton, Britney Spears, sehr kurze Tops und tief geschnittene, weite Hosen. An Glitzer, Trainingsanzüge und modische Fehlgriffe. Aber: Die 2000er-Mode kann viel mehr als das. Die Neuinterpretation bringt Oldschool-Vibes in verbesserter Version zurück. Wir erklären, wie Sie die Trendteile der 2000er stylen und was jetzt angesagt ist.

Was bedeutet Y2K-Style?

Zuerst aber die Frage: Wofür genau steht eigentlich Y2K? Die kryptisch klingende Abkürzung steht ganz einfach für die 2000er beziehungsweise "year 2000": Das Y steht für "year", 2K steht für "2 kilo", also 2000. Y2K-Style ist also eine moderne Bezeichnung für die 2000er-Mode.

Y2K-Style: Diese Trends der 2000er-Mode sind wieder da

Der Zahlungsanbieter Klarna hat anlässlich seiner neuen Kampagne "Thats smoooth" mit der Fashion-Icon und Figur der 200oer Paris Hilton den Y2K-Trend einmal genauer unter die Lupe genommen und Konsument:innen befragt, was sie an den 2000er-Jahren besonders mögen und was sie in den vergangenen sechs Monaten selbst geshoppt haben. Heraus kam: Besonders der Oversized-Look, der auch zu den Modetrends 2023 zählt, kommt gut an. Aber auch die Low-Rise-Jeans, Hosen mit weitem Bein, Choker, Jogginganzüge, Plateau-Sneaker oder Crop-Tops sind wieder mehr im Kommen.

In Zahlen: Von den ersten beiden auf die letzten beiden Januarwochen 2023 stiegen die Verkaufszahlen folgender Produkte in Deutschland stark an: Low-Rise-Jeans kauften 51 Prozent mehr, Choker Necklaces landeten zu elf Prozent vermehrt im Warenkorb, Tube Tops um 31 Prozent, das Crop-Top um 19 Prozent, Wide Leg Pants um 16 Prozent und Parachute Pants kauften 54 Prozent mehr. Wir verraten, wie Sie die Trendteile so kombinieren, dass positive Erinnerungen an vergangene Jahre hochkommen.

Low-Rise-Jeans

Die Low-Rise-Jeans war lange Zeit aus den Regalen verschwunden, weil sie nicht selten ins Fleisch schneidet, bisher als nicht besonders gemütlich galt und nicht allzu viele Kombinationen ermöglicht. Aber: Richtig gestylt ist dieses Hosenmodell lässig und ein echter Hingucker. Es sollte darauf geachtet werden, dass sie locker und gemütlich sitzt. Sie kann in der Baggy-Version oder oben enger und mit weitem Bein getragen werden. Klassisch kombiniert wird sie mit weißen Sneakern und engem Oberteil, je nach Geschmack etwa einem Crop-Top, das auch zu den Trends des Y2K-Style zählt. Dazu passt auch eine kurze Leder- oder Bomberjacke. Alternativ zu Sneakern können auch Boots getragen werden, oder, wer es eleganter mag: Stiefeletten oder Sandaletten.

Crop-Top

Dieser Trend war eigentlich nie verschwunden, bekommt aber nun noch mehr Aufmerksamkeit – vor allem in Kombination mit einer Jogginghose oder einer Low-Rise-Jeans: das Crop-Top. Es macht sich besonders gut im Kontrast zu einer weiteren Hose und sieht damit lässig aus. Es kann aber auch zur High-Rise-Hose getragen werden, wenn man weniger Haut zeigen möchte.

Oversized

Wer die aktuellen Modetrends verfolgt, wird diesem Trend zuletzt öfter begegnet sein: Oversized-Teile sind seit einiger Zeit wieder besonders angesagt. Sie sind gemütlich, lassen sich all-over kombinieren und finden sich auch im Y2K-Style wieder. Egal, ob in Form einer Bomberjacke, eines Mantels, eines Hoodies oder Pullovers: Dieser Trend macht sich fast immer gut. Wer die Silhouette erhalten möchte, kombiniert zum übergroßen Teil etwas Engeres, aber auch mehrere Oversized-Kleidungsstücke lassen sich miteinander kombinieren.

Choker

Als Tattookette war dieses Accessoire damals besonders bekannt. Seit einiger Zeit ist der Choker wieder in den Schmuckkästen zu finden – in den vergangenen Jahren mal mehr, mal wieder weniger. Aktuell sind Choker aber wieder angesagt und zählen zu den Highlights der 2000er-Mode. Auch größere Creolen sind wieder verstärkt zu sehen – ebenfalls als Teil des modernen Y2K-Styles.

Der Y2K-Style ist also auch heute nicht nur tragbar, sondern wieder verstärkt im Kommen, wie Klarna anhand getätigter Onlinekäufe bestätigen kann. Übrigens: Bei den Männern ist der Y2K-Trend weniger stark zu erkennen als bei Frauen – vielleicht, weil Jogginghose, Oversized-Hoodies und Retro-Sneaker sowieso schon bei vielen zum modischen Repertoire zählen.

Verwendete Quelle: Klarna

