Manche haben sie geliebt, manche waren froh, dass sie vorüber waren: Die 2000er waren aus modischer Sicht umstritten. Jetzt ist der Y2K-Style zurück. Wir haben Tipps zur Umsetzung.

Dieser Trend gefällt nicht allen: Der Y2K-Style erinnert viele unweigerlich an Paris Hilton, Britney Spears, sehr kurze Tops und tief geschnittene, weite Hosen. An Glitzer, Trainingsanzüge und modische Fehlgriffe. Aber: Die 2000er-Mode kann viel mehr als das. Die Neuinterpretation bringt Oldschool-Vibes in verbesserter Version zurück. Wir erklären, wie Sie die Trendteile der 2000er stylen und was jetzt angesagt ist.

Was bedeutet Y2K-Style?

Zuerst aber die Frage: Wofür genau steht eigentlich Y2K? Die kryptisch klingende Abkürzung steht ganz einfach für die 2000er beziehungsweise "year 2000": Das Y steht für "year", 2K steht für "2 kilo", also 2000. Y2K-Style ist also eine moderne Bezeichnung für die 2000er-Mode.

Y2K-Style: Diese Trends der 2000er-Mode sind wieder da

Der Zahlungsanbieter Klarna hat den Y2K-Trend einmal genauer unter die Lupe genommen und seine Kund:innen befragt, was sie an den 2000er-Jahren besonders mögen und was sie in den vergangenen sechs Monaten selbst geshoppt haben. Heraus kam: Besonders der Oversized-Look, der auch zu den Modetrends 2023 zählt, kommt gut an. Aber auch die Low-Rise-Jeans, Hosen mit weitem Bein, Choker, Jogginganzüge, Plateau-Sneaker oder Crop-Tops sind wieder mehr im Kommen. Wir verraten, wie Sie die Trendteile so kombinieren, dass positive Erinnerungen an vergangene Jahre hochkommen.

Low-Rise-Jeans

Die Low-Rise-Jeans war lange Zeit aus den Regalen verschwunden, weil sie nicht selten ins Fleisch schneidet, bisher als nicht besonders gemütlich galt und nicht allzu viele Kombinationen ermöglicht. Aber: Richtig gestylt ist dieses Hosenmodell lässig und ein echter Hingucker. Es sollte darauf geachtet werden, dass sie locker und gemütlich sitzt. Sie kann in der Baggy-Version oder oben enger und mit weitem Bein getragen werden. Klassisch kombiniert wird sie mit weißen Sneakern und engem Oberteil, je nach Geschmack etwa einem Crop-Top, das auch zu den Trends des Y2K-Style zählt. Dazu passt auch eine kurze Leder- oder Bomberjacke. Alternativ zu Sneakern können auch Boots getragen werden, oder, wer es eleganter mag: Stiefeletten oder Sandaletten.

Crop-Top

Dieser Trend war eigentlich nie verschwunden, bekommt aber nun noch mehr Aufmerksamkeit – vor allem in Kombination mit einer Jogginghose oder einer Low-Rise-Jeans: das Crop-Top. Es macht sich besonders gut im Kontrast zu einer weiteren Hose und sieht damit lässig aus. Es kann aber auch zur High-Rise-Hose getragen werden, wenn man weniger Haut zeigen möchte.

Oversized

Wer die aktuellen Modetrends verfolgt, wird diesem Trend zuletzt öfter begegnet sein: Oversized-Teile sind seit einiger Zeit wieder besonders angesagt. Sie sind gemütlich, lassen sich all-over kombinieren und finden sich auch im Y2K-Style wieder. Egal, ob in Form einer Bomberjacke, eines Mantels, eines Hoodies oder Pullovers: Dieser Trend macht sich fast immer gut. Wer die Silhouette erhalten möchte, kombiniert zum übergroßen Teil etwas Engeres, aber auch mehrere Oversized-Kleidungsstücke lassen sich miteinander kombinieren.

Choker

Als Tattookette war dieses Accessoire damals besonders bekannt. Seit einiger Zeit ist der Choker wieder in den Schmuckkästen zu finden – in den vergangenen Jahren mal mehr, mal wieder weniger. Aktuell sind Choker aber wieder angesagt und zählen zu den Highlights der 2000er-Mode. Auch größere Creolen sind wieder verstärkt zu sehen – ebenfalls als Teil des modernen Y2K-Styles.

Der Y2K-Style ist also auch heute nicht nur tragbar, sondern wieder verstärkt im Kommen, wie Klarna anhand getätigter Onlinekäufe bestätigen kann. Übrigens: Bei den Männern ist der Y2K-Trend weniger stark zu erkennen als bei Frauen – vielleicht, weil Jogginghose, Oversized-Hoodies und Retro-Sneaker sowieso schon bei vielen zum modischen Repertoire zählen.

