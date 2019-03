Die Barbie-Puppe feiert 60. Geburtstag und ihr zu Ehren durfte "Black-ish"-Star (seit 2014) Yara Shahidi (19, "Salt") am Freitag das New Yorker Empire State Building in die Farbe Pink tauchen. Für ihren großen Auftritt wählte der US-Jungstar eine aufsehenerregende Kombination aus einem cremeweißen, flauschigen Cardigan und einer besonders weit geschnittenen Marlene-Hose in zartem Olivgrün mit weißen Polka Dots. Die raffinierten Abnäher unterstrichen die schmale Taille der Künstlerin.

Schlichte weiße Spitzenpumps brachten eine große Portion Eleganz in das Outfit. Dem Anlass gebührend gab es aber auch ein verspieltes Element in ihrem Look: Neben großen goldenen Kreolen zierte ein kleines goldenes Schleifchen ihr Haar. Beim Make-up setzte Yara Shahidi auf zarte Apricot-Töne.