Da kommt sofort Disco-Feeling auf: Zendaya (23, "Greatest Showman") erschien zu den Fashion Media Awards am Donnerstag in New York in einem bourdouxroten Samtanzug und war in diesem Retro-Look der absolute Hingucker. Zum angesagten Zweiteiler kombinierte sie eine gepunktete Bluse. Den im selben Muster gehaltenen Schal, hatte sie zu einer großen Schleife um ihren Hals gebunden.

Zum 70er-Jahre-Look kombinierte sie eine Schirmmütze, ebenfalls aus bourdouxroten Samt. Bei den Accessoires setzte die Schauspielerin nur auf große, silber-bordeaux-geringelte Creolen. Ihre Fingernägel hatte Zendaya passend in weiß lackiert. Das Make-up war perfekt auf das Outfit abgestimmt: Ein pfirsichfarbener Lipgloss, bronzefarbener Lidschatten und rosafarbene Wangen ließen die 23-Jährige strahlen.