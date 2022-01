Der französische Modeschöpfer Thierry Mugler ist tot. Er sei im Alter von 73 Jahren unerwartet gestorben, teilte sein Agent Jean-Baptiste Rougeot mit. Der Designer, der die Mode der 80er Jahre stark beeinflusste und auch Parfüms kreierte, wollte demnach diese Woche noch neue Kooperationen bekanntgeben. "Wir sind am Boden zerstört, den Tod von Herrn Manfred Thierry Mugler am Sonntag, den 23. Januar 2022, bekannt zu geben", hieß es in einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite des Designers. "Möge seine Seele in Frieden ruhen."

Thierry Mugler wurde im Dezember 1948 in Straßburg geboren. Mit 14 Jahren wurde er in die Ballettkompanie der Opéra national du Rhin aufgenommen und besuchte anschließend die Kunstgewerbeschule in der elsässischen Stadt. Bereits damals schneiderte er seine ersten Entwürfe aus Kleidungsstücken vom Flohmarkt.

Mit 20 Jahren kam Mugler nach Paris, wo er zunächst als Balletttänzer arbeitete. Dann machte er sich als Designer selbstständig und arbeitete für verschiedene Modehäuser in Paris, London und Mailand. 1973 gründete er sein eigenes Label "Café de Paris", bevor er ein Jahr später die Firma "Thierry Mugler" gründete.

Thierry Mugler prägte die Mode der 80er Jahre

Seine extravaganten Entwürfe prägten die Mode der 80er Jahre. Top-Models wie Jerry Hall folgten dem Look der "Mugler-Frau" mit riesigen Schulterpolstern, schmaler Taille und tiefem Ausschnitt. Mugler war zudem ein Pionier in der Inszenierung groß angelegter Modeschauen vor tausenden Zuschauern. Der Designer kontrollierte dabei alles, von den Requisiten bis zum Soundtrack.

Sein erstes Damenparfüm "Angel", das 1992 auf den Markt kam, war ein großer Erfolg und machte sogar dem legendären N°5 von Chanel den ersten Platz in den Verkaufscharts streitig. 1997 übernahm der Kosmetikkonzern Clarins die Markenrechte.

2002 zog sich Mugler aus dem Modegeschäft zurück. Er veränderte sein Aussehen durch intensives Bodybuilding und zahlreiche Schönheitsoperationen und nannte sich fortan Manfred statt Thierry.

Mugler war auch als Fotograf und Schriftsteller tätig. Er entwarf zudem Bühnen-Outfits für Beyoncé und Kostüme für den Cirque du Soleil. 2013 und 2014 brachte Mugler in Paris und Berlin eigene Revuen auf die Bühne. Im vergangenen Jahr trat er als Gastjuror in der Castingshow "Germany's next Topmodel" von Heidi Klum auf.

Im "Musée des Arts Décoratifs" in Paris ist derzeit eine große Ausstellung über sein Lebenswerk zu sehen. "Thierry Mugler, Couturissime" läuft noch bis zum 24. April.