Einen Plan hatte sie nicht für ihr Leben, dafür ist es für Twiggy aber sehr gut gelaufen. Jetzt kommt noch ein Musical obendrauf.

Die Geschichte von Sixties-Ikone Twiggy soll in einem Londoner Musical erzählt werden. "Ich mache nur bei Projekten mit, die wirklich etwas in mir auslösen, mit Menschen, die ich liebe und mit denen ich arbeiten möchte", sagte die 73-Jährige dem Magazin "Good Housekeeping".

In dem Artikel sprach sie über ihr Berufsleben, Yoga und das Musical von Autor und Regisseur Ben Elton ("We Will Rock You"), das von Mitte September an in London zu sehen sein soll.

"Ben Elton ist ein alter Freund, und ich liebe ihn über alles", sagte Twiggy zu dem Projekt, das den Titel "Close-up: The Twiggy Musical" trägt. Auf das Musical seien sie bei einem Abendessen vor sechs Jahren gekommen. "Und er sagte, halb im Scherz: 'Ich sollte deine Geschichte erzählen!'"

Twiggy, die eigentlich Lesley Lawson heißt, wurde als Model in den 1960er Jahren bekannt. Später arbeitete sie auch als Schauspielerin und Sängerin. Ihre Geschichte erzählt Sadie Frost in einem neuen Dokumentarfilm.

Einen Plan für ihre Karriere hatte Twiggy nach eigenen Angaben nicht. "Ich habe mein Leben damit verbracht, Dinge zu tun, die ich gar nicht geplant hatte", zitierte die Zeitschrift sie.