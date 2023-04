Sie geht ihren eigenen Weg: Cathy Hummels hat die Trennung von ihrem langjährigen Partner Mats nach eigenem Bekunden gut überstanden.

Die Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels will sich nach eigenen Worten als Single öfter sexy zeigen. "Ich habe mich schon immer gerne im Bikini gezeigt, aber seitdem ich geschieden und Single bin noch ein bisschen öfter", sagte die 35-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in München vor dem Start der neuen Staffel der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars", die sie moderiert.

"Ich mache halt, was ich will. Ich mache, was mir Spaß macht und ich bin meinem Körper auch sehr, sehr dankbar, wie er durch die Scheidung gegangen ist. Dass er sich jetzt so regeneriert hat und dass es mir auch körperlich besser geht."

Die 35-Jährige und ihr Ex-Mann, Fußball-Star Mats Hummels (34), haben sich 2022 nach vielen gemeinsamen Jahren scheiden lassen. "Seitdem ich Single bin, seitdem ich niemandem Rechenschaft ablegen muss, wie und was ich tue, mache ich, was mir gefällt und lebe, wie ich möchte", sagte sie. Gerade habe sie die Schlüssel für ihr neues Haus im Münchner Stadtteil Schwabing bekommen, in das sie bald mit ihrem Sohn Ludwig ziehen wolle, sagte Hummels. "Bei meinem alten Haus hat noch eine dritte Person mitgesprochen, aber jetzt bin ich der Boss. Und der Ludwig für sein Zimmer."

Infos zu "Kampf der Realitystars"