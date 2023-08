Sogenannte Mom Sneaker sind in diesem Jahr das It-Piece unter den Schuhen

von Anna Scheibe Auch wenn der Name suggeriert, dass die Sneaker vorwiegend von (werdenden) Müttern getragen werden, so steht der Mom Sneaker Trend für nichts anderes als flache und bequeme Turnschuhe. Sie bieten mehr Komfort für gestresste Füße und sind vor allem eins: alltagstauglich. Wir stellen Ihnen vier gefragte Modelle vor.

Man kann nur spekulieren, wie es zur Namensgebung sogenannter Mom Sneaker gekommen ist. Eine Theorie lautet, dass vor allem Frauen mit Kleinkindern viel auf den Beinen sind, um den Spagat zwischen Beruf und Familie zu meistern. Was jedoch nicht heißen soll, dass sich kinderlose Frauen weniger im Alltag bewegen – ganz im Gegenteil. Aus diesem Grund wollen wir uns nicht weiter mit der Begrifflichkeit auseinandersetzen, sondern auf das Wesentliche eingehen: die Schuhtrends 2023. Welche bequemen wie modernen "Mom Sneaker" in diesem Jahr besonders gefragt sind, erfahren Sie in der folgenden Auflistung.

1. Chunky Sneaker

Das Wort "Chunky" bedeutet übersetzt so viel wie "klobig"– und bezieht sich in erster Linie auf die dicke Sohle der Mom Sneaker. Den Farbkombinationen sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von auffälligen Prints über knallige Akzente bis hin zu dezentem Tönen ist alles dabei. Um den Komfort zu erhöhen, sind der Einstieg und die Zunge der Chunky Sneaker von H&M beispielsweise noch gepolstert.

2. Sport Sneaker

Das Schöne an Sportschuhen ist, dass sie nicht nur für Aktivitäten im Freien geeignet sind, sondern auch alltagstauglich. Sie bieten meist eine komfortable Sohle – und sehen dabei auch noch schick aus. Für sportliche Typen sind die Sport Sneaker (zum Beispiel von Nike) somit der ideale Begleiter, da er sich mit vielen Outfits kombinieren lässt. Ob lässig oder elegant, sportlich oder schick.

3. Retro Sneaker

Nicht erst seit dieser Saison zählen Retro Sneaker zu den Must-haves. Schon seit ein paar Jahren feiern die Turnschuhe aus den 80er und 90er Jahren ihr Comeback – so auch 2023. In diesem Jahr besonders angesagt sind die nostalgischen Treter von angesagten Marken wie Adidas, Puma oder Vans. Die Modelle sind früher wie heute modern und bequem zu gleich – die perfekten Alltagsschuhe.

4. Canvas Sneaker

Der Name ist Programm: Hinter dem Begriff Canvas verbirgt sich ein gröberes Baumwollgewebe, das – vor allem an warmen Tagen – geradezu prädestiniert für Sneaker ist. Das Material lässt die Füße atmen und sorgt somit für mehr Komfort im Freien. Ob als klassischer Turnschuh, High Top Sneaker oder Slip-on: die Marke Superga führt in ihrem Portfolio eine Vielzahl moderner Canvas Sneaker.

