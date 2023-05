Dolly Parton veröffentlicht ein neues Album mit gleich 30 Songs - 21 davon sind Coverversionen bekannter Rocksongs. Mit an Bord sind etliche Stars.

Country-Ikone Dolly Parton veröffentlicht nach eigener Aussage ihre erste Rock-Platte. Es sollen viele Größen aus dem Genre darauf zu hören sein - so etwa Kid Rock, Sting, Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Lizzo und Miley Cyrus. Sie alle sollen an "Rockstar" mitgewirkt haben, wie aus einer Ankündigung auf der Internetseite der 77-Jährigen hervorgeht.

30 Lieder, 21 Coverversionen

Das Album erhält demnach 30 Stücke - 21 davon Coverversionen bekannter Rocksongs, wie zum Beispiel "Let it Be" oder "Every Breath You Take". Am Donnerstag soll das erste Lied "World on Fire" veröffentlicht werden, am 17. November soll das gesamte Album erscheinen.

Inspiriert wurde die Platte den Angaben zufolge von Partons Aufnahme in die "Rock & Roll Hall of Fame" im vergangenen November. Um diese hatte es einigen Wirbel gegeben. So hatte die Musikerin angekündigt, sich aus dem Rennen um einen Platz in der Ruhmeshalle zurückziehen zu wollen. Sie fühle sich sehr geschmeichelt, aber sie habe nicht das Gefühl, dieses Recht zu verdienen, teilte die "Jolene"-Sängerin mit. Einige Wochen später änderte sie jedoch ihre Meinung: Sie habe inzwischen erfahren, dass diese Ehrung nicht nur für Rockmusiker gelte und dass auch Fans an der Abstimmung beteiligt seien.