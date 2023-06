Der Bundesgerichtshof (BGH) erwägt, den Fall noch einmal dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorzulegen. Der Streit liegt Jahrzehnte zurück.

Der langjährige Rechtsstreit zwischen den Elektropop-Pionieren von Kraftwerk und dem Musikproduzenten Moses Pelham um einen Rhythmus von zwei Sekunden könnte eine weitere Schleife nehmen. Der Bundesgerichtshof (BGH) erwägte am Donnerstag, den Fall noch einmal dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorzulegen, um EU-Gesetzgebung auslegen zu lassen. Darüber wollten die Karlsruher Richter und Richterinnen zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Es geht in dem Fall darum, dass Pelham die betroffene Tonfolge 20 Jahre später leicht verlangsamt in Endlosschleife unter den Song "Nur mir" mit der Rapperin Sabrina Setlur legte. So eine musikalische Interpretation in neuem Kontext nennt man Sampling. Ralf Hütter von Kraftwerk fühlte sich bestohlen und klagte. Das erste Urteil dazu liegt fast 20 Jahre zurück. Es folgte ein Gang durch die Instanzen bis zum EuGH. Hintergrund ist, dass das Verfahren grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von Kunstfreiheit und Urheberschutz aufwirft.