So geht das: David Beckham trägt an der Seite seiner Tochter Harper zum Anzug Socken in Sandalen

Mehr Mut, Männer! – Manchmal sind Socken in Sandalen doch okay

von Marcus Luft Wer gerade über eine Erfrischung seines Outfits nachdenkt, sollte sich David Beckham zum Vorbild nehmen – oder die eigenen Söhne.

Stellen wir uns vor: David Beckham steht abends vor seinem Kleiderschrank. Er überlegt, was er am nächsten Tag anziehen möchte, und legt erst seine Socken, dann die Unterwäsche, schließlich Hose, Hemd und Pullover heraus. "Ich bin wahnsinnig organisiert und will das nicht in Hektik machen", verriet der heute 48-Jährige mal in einem Interview.