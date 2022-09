von Tina Pokern Die Briten haben ihre Königin verloren. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. nimmt die britische Presse Abschied. Das sind die wichtigsten Titelblätter.

Großbritannien trauert um seine Monarchin. Queen Elizabeth II. ist am gestrigen Donnerstag gestorben. 70 Jahre lang führte sie das britische Volk an. Ihr Tod markiert das Ende einer Ära. So nimmt die britische Presse Abschied von der Königin.

Daily Mail: "Unsere Herzen sind gebrochen"

Eine junge Prinzessin strahlt die Leser vom Titelblatt der Daily Mail an. Das Bild stammt aus dem Jahr 1952, als sie noch nicht Queen Elizabeth II. war. Darunter ist zu lesen: "Unsere Herzen sind gebrochen". Kolumnistin Sarah Vine schreibt zum Tode der Regentin in der Zeitung: "Unsere Trauer besteht aus hundert verschiedenen Gefühlen, die alle schwer zu fassen sind."

The Daily Telegraph: "Trauer ist der Preis, den wir für Liebe bezahlen"

Der Daily Telegraph hebt ein klassisches Schwarz-Weiß-Porträt in Gedenken an Elizabeth II. aufs Cover. Daneben wurde ein Satz aus der Beileidsbekundung der Queen an die Familien der Opfer vom 11. September gestellt: "Trauer ist der Preis, den wir für Liebe bezahlen." Zuvor hatte sich auch US-Präsident Joe Biden in seiner Würdigung auf eben diesen Satz bezogen.

The Sun: "Wir haben Euch geliebt, Ma'am"

Auch The Sun wählte eben dieses Porträt der Queen. In großen Lettern ist daneben zu lesen: "Wir haben Euch geliebt, Ma'am." Und weiter: "Wir sind stolz, dass Ihr unsere Königin wart." Auf 36 Seiten wird der Monarchin in der aktuellen Ausgabe Tribut gezollt.

The Times: "Ein Leben im Dienst"

Die Times würdigt der verstorbenen Queen Elizabeth II. mit einem Bild vom Tag ihrer Krönung im Jahr 1953. Dazu wurden die Worte: "Ein Leben im Dienst" gestellt. Auf der Rückseite des Blattes ist ein Zitat der Monarchin zu finden. Es stammt aus der ersten Weihnachtsansprache der Queen, die im Fernsehen übertragen wurde. Das war im Jahr 1957. Sie wird mit den Worten zitiert: "Ich kann euch nicht in die Schlacht führen. Ich kann euch keine Gesetze geben oder Recht sprechen, aber ich kann etwas anderes tun: Ich kann euch mein Herz und meine Hingabe für all diese alten Inseln und für alle Völker unserer Völkerbrüderschaft geben."

Neben The Times wählten auch verschiedene andere Zeitungen wie The Guardian dieses kraftvolle Bild, das für den Beginn der Regentschaft von Queen Elizabeth II steht. Der Daily Star schrieb dazu: "Ihr habt Eure Pflicht erfüllt, Ma'am." Das Bild wurde von Sir Cecil Beaton aufgenommen.

The Daily Mirror: "Vielen Dank"

Weniger nostalgisch ist die Bildauswahl des Daily Mirror. Zu sehen ist eine aktuellere Aufnahme, welche die Queen im Profil zeigt. Abschied nimmt die Zeitung mit einem einfachen: "Vielen Dank".