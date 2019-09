Ihr Gesicht ist vom Weinen verquollen, beim Sprechen laufen ihr immer wieder Tränen über die Wangen. "Ich hab das Gefühl, ich muss einfach mal alles rauslassen", sagt "GZSZ"-Schauspielerin Isabell Horn in die Kamera. Ende Juli hat sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht: Sohn Fritz. Derzeit liegt sie im Wochenbett und ist vor allem mit Stillen beschäftigt. Es ist keine einfache Zeit für die 35-jährige Mutter, die sie für ihren Youtube-Kanal "The Isi Life" trotzdem für ihre Follower festhalten möchte. In ihrem Videoblog berichtet sie in regelmäßigen Abständen ungeschönt über das Muttersein.

"Letztens hatten wir eine Clusterfeed-Nacht. Da war er wirklich von halb zwölf bis kurz nach vier Uhr morgens nur an meiner Brust. Ohne Pause", berichtet sie aktuell über das Stillen. "Es tut so weh. Beim Stillen kamen mir die Tränen. Das ist so schmerzhaft und so krass entzündet. Ich bin echt kurz davor zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich hör' jetzt auf mit dem Stillen. Ich hab' das Gefühl, irgendwann fallen meine Nippel einfach ab, weil die so entzündet sind."

Isabell Horn: "Die ersten Wochen mit Baby sind kein Zuckerschlecken"

Ihr Partner Jens Ackermann ist derzeit mit der gemeinsamen Tochter Ella im Urlaub. Isabell Horn erhält währenddessen Unterstützung von ihrer Mutter. Davor, den Alltag ohne sie zu überstehen, graue es ihr schon. Dennoch hat die 35-Jährige auch aufmunternde Sprüche für andere junge Mütter, die möglicherweise ebenfalls ein zweites Kind erwarten, parat.

"Auch wenn die ersten Wochen mit Baby kein Zuckerschlecken sind: Ich bin wesentlich entspannter und kann das viel besser annehmen und mich tagsüber besser ausruhen", sagt sie. Beim ersten Kind habe sie noch gedacht, sie müsse eine Super-Mama sein und alles, Kind und Haushalt, unter einen Hut bekommen." Jetzt sei sie entspannter und schämt sich offensichtlich auch nicht dafür, dass die Hormone nach einer Geburt eben – in ihren eigenen Worten – "mal Achterbahn fahren".