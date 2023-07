Es ist bekannt, dass Königin Elizabeth II. lange Tagebuch führte, jedoch stellte sie schon zu Lebzeiten sicher, dass diese nicht in falsche Hände geraten. Hier signiert die Queen jedoch nur ein Gästebuch in 2010

Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. ist sechs Monate her, ihr Nachfolger Charles gekrönt, nun beginnt auch in der britischen Königsfamilie der Alltag. Eine der ersten Aufgaben ist die Durchsicht des Nachlasses – der ganz sicher viele Geheimnisse birgt.

Liebe Frau Bartenbach, in Großbritannien beginnt die Diskussion um den Nachlass der Queen. Um was genau handelt es sich denn da?

Da Elizabeth II. nach einem langen, bis zuletzt aktiven Leben von 96 Jahren gestorben ist und über 70 Jahre auf dem Thron saß, hat sie natürlich eine ganze Menge hinterlassen. Zunächst einmal natürlich Vermögenswerten wie die Schlösser Balmoral und Sandringham sowie ein geschätztes Aktienvermögen im Wert von vielen Millionen Pfund. Darüber hinaus hat sie eine umfangreiche Korrespondenz geführt, sowohl eine private als auch natürlich eine "berufliche", in ihrer Eigenschaft als Monarchin. Schließlich hat sie, was bisher kaum bekannt war, durchgehend seit ihrem 15. Lebensjahr jeden Abend Tagebuch geführt.