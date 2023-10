Manikürte Fingernägel verleihen ein gepflegtes Erscheinungsbild. Für viele Menschen gehört ein farbiger Lack dazu. Durch Feuchtigkeit, Wasser oder Beschädigungen sieht dieser jedoch oft nach nur wenigen Tagen rissig oder matt aus. Ein Trend verspricht Langlebigkeit.

Nagellack begleitet die Menschen schon sehr lange – viele Jahrtausende. Das Färben der Nägel schreibt eine Geschichte, die bis zu den babylonischen Kämpfern im Jahr 3500 v. Chr. zurückreicht. Sie färbten ihre Nägel als Teil eines kriegerischen Rituals. Auch die alten Ägypter nutzten Henna, um ihre Nägel zu färben und die alten Griechen verwendeten gelbe Blütenblätter und andere natürliche Substanzen, um ihre Fingernägel zu schmücken.

Was Autos mit Nagellacken zutun haben

Der Nagellack, wie wir ihn heute kennen, kam in den 1920er-Jahren auf. Zu dieser Zeit wurden Autos und ihre neuen Lackvarianten sehr populär, was die Aufmerksamkeit auf das Potenzial von Farbe und Lack lenkte. Der erste kommerzielle Nagellack wurde dann 1920 von Cutex hergestellt. Bis heute sind die Produkte der Firma auf dem Markt erhältlich und schließen sich einer Reihe von Marken im Revlon-Portfolio an.

Mittlerweile gibt es eine breite Palette von Nagellackfarben und Pflegeprodukten von verschiedenen Marken. Was die meisten Lacke jedoch gemeinsam haben: Sie halten nur wenige Tage. Fairerweise gilt es jedoch an dieser Stelle zu erwähnen, dass die bunten, glänzenden Farben wahrlich kein einfaches Leben haben. Sie müssen dem Aufreißen von Verpackungen, Kauereien, ständigem Händewaschen und Knibbeleien standhalten. Kein Wunder also, dass Fingernägel schnell aussehen, als hätte man den Garten umgegraben und der Nagellack uns in all seiner Schönheit verlässt.

Die Marke "Neo Nails" lockt jedoch mit großen Versprechen: "Wir haben alles, was deine Hände glücklich macht! Von UV-Nagellacken, die mindestens 21 Tage zu dir halten, [...] bis hin zu der richtigen Pflege", schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Was Sie dafür brauchen und wie Sie die Produkte anwenden, schreibt der stern in den nachfolgenden Abschnitten.

Neonail Anwendung: So verleihen Sie Ihren Nägeln lang anhaltenden Glanz

Wer sich zum ersten Mal an Neonails wagt, ist mit einem Starter Set für 69.99 Euro gut aufgestellt. Das Set besteht aus fünf UV-Gelen in Rot-, Rosa- und Glitzertönen, einer LED-Lampe mit Display, Reiniger und Nagellackentferner, zwei Basis-Lacke, einer 250er Zellettenrolle, einer Nagelfeile, zehn Holzstäbchen sowie Nagelöl. Wenn Sie bereits mit dem Basis-Equipment ausgestattet sind wie LED-Lampe, Feile & Co. und lediglich die Lacke aufgebraucht sind, erhalten Sie diese auch im Einzelverkauft. Unter- und Überlack gibt es als Duo für 17,25 Euro. In folgendem Abschnitt erklären wir, was Sie mit all diesen Dingen anfangen und wie Sie vorgehen sollten.

Neo Nails Anleitung: So sollten Sie vorgehen

Bei der Menge an Utensilien kann es schon mal vorkommen, dass der ein oder andere auf dem Schlauch steht, wenn es um die Anwendung geht. Hier finden Sie eine Anleitung, mit der Sie sich Schritt für Schritt ein professionelles Design zaubern:

Beginnen Sie mit der Vorbereitung des Naturnagels, indem Sie die Nagelhaut behutsam mit einem Rosenholzstäbchen zurückschieben. Anschließend verwenden Sie eine Polierfeile, um den Naturnagel sanft zu mattieren. Den entstandenen Nagelstaub können Sie mit einer Zellette, die in Cleaner getränkt ist, entfernen. Nun tragen Sie eine dünne Schicht Primer auf. Tragen Sie den Basecoat in einer dünnen Schicht auf den Nagel auf und härten Sie ihn mithilfe der LED-Lampe aus. Im nächsten Schritt tragen Sie eine dünne Schicht der gewünschten Nagellackfarbe auf und härten Sie sie unter der LED-Lampe aus. Anschließend erfolgt das Auftragen einer zweiten dünnen Farbschicht, die ebenfalls aushärten muss. Beachten Sie, dass dunklere Farben möglicherweise eine längere Aushärtungszeit erfordern. Um den Farblack zu versiegeln, tragen Sie nun den Top Coat auf. Nach dem Aushärten unter der LED-Lampe entfernen Sie die Schwitzschicht vorsichtig mit dem Cleaner. Abschließend können Sie zur zusätzlichen Pflege noch Nagelöl auftragen.

So entfernen Sie den Lack

Verwenden Sie eine Nagelfeile, um die Versiegelungsschicht vorsichtig aufzurauen. Tränken Sie die Zellette in Aceton und wickeln Sie sie fest um die Fingernägel. Lassen Sie sie etwa 10 Minuten einwirken. Entfernen Sie den UV-Nagellack sanft, ohne übermäßigen Druck, indem Sie ein Holzstäbchen verwenden. Wenn der Lack noch nicht vollständig vom Fingernagel gelöst ist, können Sie die Schritte 2 und 3 erneut durchführen.

Neonails: Diese Alternative gibt es

Natürlich gibt es auch Alternativen zu Neonails. Eine dürfte nagellackaffinen Menschen bereits bekannt vorkommen, denn der Lack erfreut sich seit Jahren an Beliebtheit und findet auch in professionellen Nagelstudios Anwendung. Die Rede ist von Shellac. Auch als "Gel-Nagellack" oder "Gellack" bekannt, ist er ebenfalls eine spezielle Form von Nagellack, der für eine längere Haltbarkeit und Glanz sorgt. Im Gegensatz zu herkömmlichem Nagellack, der anfällig für Absplitterungen und Abnutzung ist, bleibt auch Shellac in der Regel länger intakt und behält seinen Schimmer.

Quellen: "Faz"

