Auftakt für die sommerliche Fashion Week in Berlin am Montag: Zum Start gab es eine Art Märchen, mit tradionellen und modernen Aspekten. Der Österreicher Christoph Rumpf eröffnete diese Woche und sagte, er hoffe auf mehr Nachhaltigkeit auch in der Mode. So sind auch viele seiner Kleidungsstücke zusammengesetzt aus Materialien von Flohmärkten oder auch Second-Hand-Läden. Hier also in märchenhaftem Design: O-Ton: "Die Kollektion ist aufgebaut auf einer kleinen Geschichte, in der es um einen Jungen geht, der im Wald aufwuchs alleine und damit kämpft, zu überleben. Und dann später finden ihn seine Verwandten quasi wieder, und er erfährt, dass er ein Prinz ist. Und dann kämpft mit anderen Sachen wie zum Beispiel society struggles und plötzlich auch, mit Verantwortung umzugehen. Und das ist die Geschichte, und jedes Outfit ist so ein kleiner Teil der Geschichte." Die Fashion Week in Berlin zeigt zweimal jährlich - einmal Ende Januar, einmal im Juli - neue Trends nationaler und internationaler Designer und umsatzstarker Marken sowie junger Talente. Für den Modestandort Berlin bedeutet die Berlin Fashion Week laut Veranstaltern eine wirtschaftliche Zusatzleistung von bis zu 120 Millionen Euro pro Saison.

