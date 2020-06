Sehen Sie im Video: After-Baby-Body – so sieht Ann-Kathrin Götze nach der Schwangerschaft aus.





Seit knapp zwei Wochen ist Ann-Kathrin Götze stolze Mutter. Ihr Sohn trägt den schönen und ausgefallenen Vornamen "Rome". Jetzt zeigt das Model erstmals nach der Geburt ihren After-Baby-Body.

Der sieht so aus, als wäre ihre Schwangerschaft schon Monate her. Kaum vorstellbar, dass sie vor zwei Wochen noch so aussah. Was ist das Geheimnis der Frau von Fußballer Mario Götze? Möglicherweise liegt die tolle Figur an den konsequenten Workouts während der Schwangerschaft.

Nach der kleinen Modenschau widmet sie sich wieder ihrer neuen Lieblingsbeschäftigung: Zeit mit dem kleinen Rome verbringen.