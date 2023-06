"Jedes Mal, wenn ich dort bin, entdecke ich etwas Neues", sagte Gallagher über die deutsche Hauptstadt. Er habe sein Herz an Berlin verloren.

Der englische Musiker Noel Gallagher (56) hat sein Herz an Berlin verloren. "Jedes Mal, wenn ich dort bin, entdecke ich etwas Neues", sagte Gallagher der Deutschen Presse-Agentur. Er habe seine deutsche Lieblingsstadt noch nicht vollständig erkundet, aber gerade das mache sie so spannend für ihn. "Das Nachtleben ist großartig. Und die Stadt scheint ein Magnet für interessante Leute zu sein."

Noel Gallagher war der Kopf der Britpop-Band Oasis und gilt als begnadeter Songschreiber. Hits wie "Don't Look Back In Anger", "Wonderwall", "Supersonic" oder "Live Forever" stammen aus seiner Feder. Mehr als 70 Millionen Platten will die Band nach eigener Aussage weltweit verkauft haben.