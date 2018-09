Das größte Volksfest der Welt ist eröffnet! Zwei Schläge brauchte Münchens Bürgermeister Dieter Reiter am Samstagmittag, um das symbolisch erste Fass der Wiesn 2018 anzustechen. In Anwesenheit von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder - der die erste Ehrenmaß bekam - und unter den wohlwollenden Augen des Münchner Kindls. "Ich war ja jahrelang als Finanzminister schon selber anzapftätig im Hofbräuzelt, heute habe ich es mal sehr entspannt gehabt und jemand anderem zugeschaut. Und ich muss zugeben: Auch wenn er Sozialdemokrat ist, anzapfen kann er sehr, sehr gut. Und insofern freue ich mich, dass alles gelungen ist und wünsche einfach nur eine friedliche Wiesen." "Wie schmeckt Ihnen das Wiesn-Bier in diesem Jahr?" "Es schmeckt sehr, sehr gut. Es ist kühl, es schmeckt klasse. Ich hoffe, dass der Alkoholgehalt halbwegs ok ist, ja. Aber es ist einfach die Atmosphäre. Bei Bier ist es ja so: Es kommt drauf an, wo man es trinkt und mit wem. Und auf der Wiesn mit so vielen tollen Leute, da schmeckt's besonders gut." Schon am Samstagmorgen stürmten die ersten Besucher auf die Theresienwiese, viele im festlichen Gwand, also in Dirndl und Lederhosen. "Wir sind aus Boston, Massachusetts. Wir sind so aufgeregt. Wir sind zum ersten Mal in Deutschland und extra früh hier, um in ein Zelt zu kommen...Ich habe eine Projektarbeit über das hier gemacht. Und ich erzähle meinem Lehrer, wie es war, wenn ich wieder zu Hause bin." Vor dem Ansturm auf die Zelte wurden die am frühen morgen von der Polizei kontrolliert. Die zünftige Party in München geht auf das Jahr 1910 zurück. Damals wurde im Oktober ein Fest auf einer Wiese außerhalb der Stadt gefeiert, anlässlich der Hochzeit des Kronprinzen Ludwig mit seiner Braut Therese.