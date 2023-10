von Gerrit-Freya Klebe Evelyn Burdecki und Oliver Pocher turtelten beim Deutschen Fernsehpreis. Oder doch nicht? Evelyn Burdecki gibt auf Instagram Einblicke.

Wochenlang fieberten Fans von Oliver Pocher mit dem Comedian mit. Denn die Beziehungskrise mit Amira Pocher war für alle quasi live mitzuverfolgen.

Erst legte sie ihren Ehering ab, dann erschien er zum Parookaville ohne sie, dabei hatten sie dort einst ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Dann folgte die - für einige absehbare - Trennung.

Nun war Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis zu sehen – mit einer neuen Frau an seiner Seite. In seiner Instagram-Story postete er ein gemeinsames Bild und textete "Barbie und Ken" dazu, wie "Watson" berichtet. "Bild" will die beiden gar beim Händchenhalten erwischt haben.

Evelyn Burdecki suchte die Liebe schon in mehreren Datingshows

Die Frau in dem pinken Kleid, die da lässig an Pochers Schultern lehnte und in die Kameras grinste, ist Evelyn Burdecki. Die 34-Jährige wurde vor allem durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt. "Der Bachelor", Dschungelcamp, "Let's dance", "Big Brother", "Take me out" – überall war sie dabei.

Sogar ihre eigene Datingshow "Topf sucht Burdecki" hatte sie im vergangenen Sommer, suchte einen "Mann mit Kinderwunsch und kleinem Bäuchlein", doch mit der Liebe im TV klappte es bisher noch nicht. Nun also Oliver Pocher?

Eher nicht. Denn jetzt lieferte Burdecki auf Instagram den Gegenbeweis. Sie zeigte sich mit Amira Pocher, wie sie gemeinsam deren Geburtstag feiern. Dazu schrieb sie: "Wenn einer weiß, was Singles brauchen, dann ich... eine Umarmung, eine Hand oder auch mal ein freundschaftliches Küsschen! Ich bin für meine Freunde da!"

Die Botschaft: Burdecki versteht sich mit beiden Pochers nach der Trennung gut. Keine Selbstverständlichkeit. Denn oft verlieren Menschen nach der Trennung auch einige Freunde, da diese sich für einen der Ex-Partner, also quasi für eine Seite, entscheiden.

Oliver Pocher hingegen gibt sich niedergeschlagen. "Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben", schrieb er seiner Ex öffentlich zum Geburtstag. Nur um den emotionalen Gruß mit den Worten zu beenden: "P.S.: Wann ist der richtige Zeitpunkt sein Tinder Profil wieder zu aktivieren, obwohl es jemand wie Dich kein zweites Mal gibt…!?"

Quellen: "Watson", "Bild", "ProSieben"