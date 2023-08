von Gerrit-Freya Klebe Eigentlich soll Oliver Pocher nur Pancakes als Nachtisch kochen. Doch dabei geht mehr schief, als irgendjemand ahnen konnte.

Bei der Begrüßung im Studio, da läuft Oliver Pocher als einziger durch die Zuschauerreihen und wirft danach sein graues Sakko weg. Zum Kochen braucht er es nicht, könnte ja bloß schmutzig werden. Oliver Pocher soll das Dessert liefern in dieser Ausgabe von "Grill den Henssler".

Groß kündigt er an, er habe "sich was Feines einfallen lassen". 26 Minuten hat er dafür Zeit. Japanischer Pancake mit Erdbeersoße und Rhabarber soll es werden. Das Ziel: Es soll besser schmecken als die Version von Profi-Koch Steffen Henssler. Die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach soll mehr Punkte an ihn vergeben, am besten 30.

Doch der Comedian versagt. Es wirkt so, als habe Pocher noch nie am Herd gestanden. Er scheitert schon daran, ein Ei zu trennen. Kaum zu glauben, dass er in der Sendung bei früheren Teilnahmen schon zwei Mal gegen Steffen Henssler gewonnen hat.

Oliver Pocher: Bei Kochshow versagt der Comedian auf ganzer Linie

Diesmal muss ihm sogar Henssler höchstpersönlich helfen: Pocher weiß einfach nicht, wie er das Eiweiß mit dem Rührbesen steif schlagen kann. "So muss sich das anhören", ruft ihm Koch-Coach Ali Güngörmüş von seinem Trainerstuhl zu. "Ausm Handgelenk." Sogar Bruce Darnell eilt zu Hilfe, obwohl er das gar nicht darf, wie ihn Moderatorin Laura Wontorra ermahnt.

Das Problem: Pocher hat etwas Eigelb mit reinfallen lassen, deshalb wird das Eiweiß nicht steif. Dabei müsste man doch meinen, als Vater von fünf Kinder hat er ihnen schon mal Pancakes zum Sonntagsfrühstück zubereitet. Doch auch einfache Begriffe auch Kochbüchern verhöhnt er: Ein TL, ein "Terra Liter?", fragt Pocher. Diesmal glaubt man ihm nicht ganz, dass er wirklich nicht weiß, wie ein Teelöffel abgekürzt wird.

"Ah der Topf ist heißt, was mach ich?", ruft er dann. Immer wieder fasst er den Topf an, obwohl die Topflappen zum Greifen nah sind. Pocher hatte im Vorfeld wochenlang Zeit, das Gericht zuhause zu üben. Das scheint er aber nicht viel gemacht zu haben.

"Es hat noch nie jemand in dieser Küche so viel Hilfe gehabt wie Oli Pocher", stellt Moderatorin Laura Wontorra ernüchtert fest, nachdem Pocher sogar die Zutaten wie Mehl und Zucker vergessen hat und vom Zettel ablesen musste. Erlaubt ist das nicht, Pocher wurde also beim Schummeln ertappt.

Auch die Pancakes brennen an, Koch-Coach Ali Güngörmüş rät: "Um das zu kaschieren, braucht man viel Puderzucker." Das Auge isst mit, sagt man ja immer. Aber beim Gericht von dem Comedian verhungert es eher.

Jury-Mitglied Rainer Calmund zeigt sich angewidert: Er habe "noch nie so schlimmen Rhabarber gegessen", sagt er. Das Fazit: Oliver Pocher ist kein Koch(er). Der Comedian unterliegt Steffen Henssler eindeutig in der Jurywertung.

Die aktuelle Folge "Grill den Henssler" ist in der Mediathek verfügbar.