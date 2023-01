Oversize-Kleider sind bequem, locker und kuschelig. Das luftige Kleid lässt sich selbst bei kalten Wintertemperaturen tragen. Kein Wunder, dass sich der Trend auch 2023 hält. Und mit den passenden Accessoires wird aus dem Schlabber-Look ein schickes Outfit. Der stern zeigt, wie das geht.

Alle lieben ihn: den Oversize-Look. Jeder hat mindestens ein Oversize-Kleid im Schrank hängen. Denn es ist vielseitig einsetzbar. Ob beim Gammeln auf der Couch oder als Alltagslook im Büro: Das lockere Kleid geht immer. Den Kombinationsmöglichkeiten sind dabei keine Grenzen gesetzt. Beim Oversize-Look ist erlaubt, was gefällt. Ketten, Ohrringe, Handtaschen & Co. – im Nu wird aus dem Schlabber-Look ein schicker Hingucker. Und das Beste: Die Kleider lassen sich auch im Winter tragen. Doch was zeichnet den Oversize-Look aus?

Das englische Wort "oversize" bedeutet übersetzt "übergroß". Gemeint ist Kleidung, die bewusst ein paar Nummern zu groß getragen wird. Neben dem Kleid sind Oversize-Pullover, Jacken oder Hosen beliebt. In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde der Oversize-Look durch die amerikanische Hip-Hop-Szene geprägt. Run DMC, N.W.A., Public Enemy & Co. setzten übergroße Trends. Heutzutage dominieren besonders fünf Modelle die oversized Kleider-Trends.

Oversize Kleider-Trend: Der Hoodie mit Kapuze

Wer es besonders kuschelig mag und gern die Kapuze über den Kopf zieht, wird sich im Hoodie-Kleid wohlfühlen. Mit einer leicht transparenten Strumpfhose und einer eleganten Tasche verwandelt sich der Sofa-Look in ein cooles Alltagsoutfit, das sich bei der Arbeit sehen lassen kann. Und das Oversize-Teil steht weiterhin im Vordergrund des Outfits.

Übergoße Hemden als Kleid

Auf den ersten Blick erinnert das Kleid wohl an ein Nachthemd. Doch mit den richtigen Accessoires wird der Bett-Look aufgepeppt. Ein Taillengürtel formt Kurven in das Outfit. Eine Clutch zaubert Eleganz. Und ein paar weiße Sneaker machen den Look komplett. Von wegen Bett – mit diesem Oversize Hemd-Kleid geht es direkt in den Club.

Oversize Kleider Trend 2023: Das Rollkragen-Kleid

An kalten Wintertagen wird Ihnen mit diesem Oversize-Kleid warm ums Herz – und um den Hals. Den Schal können Sie getrost zu Hause lassen. Der Rollkragen schützt den Hals vor Kälte. Mit einem Gürtel um die Hüfte wird das Outfit zum Hingucker. Runden Sie es ab mit Overknees oder klobigen Chunky Boots.

Jeanshosen waren gestern, Jeanskleider sind heute

Sie erinnern ein wenig an einen Trend aus den 90ern: die guten, alten Jeanskleider. Die blauen Hingucker im Oversize-Schnitt sind 2023 moderner denn je. Kombinieren Sie den trendigen Look mit ein paar funkelnden Accessoires. Creolen, Ohrstecker oder eine Kette machen das lässige Outfit elegant.

Oversize Kleider Trend: Das verspielte Boho-Kleid

Es ist das Gegenteil vom kleinen Schwarzen: Das verspielte Oversize Boho-Kleid. Durch die Raffungen und die Ballonärmel fällt das Kleid sanft und liegt locker an der Haut. Hohe Stiefel und glänzender Schmuck machen aus dem süßen Mädchenkleid einen eleganten Ausgehstyle.

