Junge Paare suchen sich zunehmend Hilfe, bevor es zu spät ist. Wann der richtige Zeitpunkt für eine Paartherapie ist und was sie verspricht, weiß Experte Eric Hegmann. Lisa Frieda Cossham

Herr Hegmann, es heißt, auch glückliche Paare können von einer Paartherapie profitieren.

Das können sie tatsächlich.

Was zeichnet glückliche Paare aus?

Glücklich sind Paare vor allem in der Kennenlernphase. Das ist die symbiotische Phase, in der die Partner und Partnerinnen möglichst viel Nähe und Gemeinsamkeiten suchen. Sie quatschen die Nächte durch, können nicht genug voneinander erfahren und gehen dreimal in der Woche gemeinsam zum Sport.

Klingt nicht so, als bräuchten sie eine Therapie.