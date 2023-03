"Du meinst es nicht ernst": Fitness-Influencerin Pamela Reif steht erneut wegen ihrer Transfeindlichkeit in der Kritik

Kommentare auf Instagram "Du meinst es nicht ernst": Fitness-Influencerin Pamela Reif steht erneut wegen ihrer Transfeindlichkeit in der Kritik

von Gerrit-Freya Klebe Auf TikTok wurde Fitness-Influencerin Pamela Reif wegen einem Video stark kritisiert. Sie versuchte schon mehrmals, sich zu entschuldigen. Doch nicht alle Fans glauben ihr das.

Fitness-Influencerin Pamela Reif steht in der Kritik – schon wieder. Auf Instagram hat sie ein Porträt-Foto von sich gepostet, auf dem sie fast schon schüchtern in die Kamera blickt, ihre langen blonden Haare trägt sie offen, ihre Kapuzenjacke ist an ihren Schultern runtergerutscht. Im Hintergrund ist ein rot blühender Strauch zu sehen.

Unter das Bild schreibt sie: "Es geht nicht darum, niemals Fehler zu machen. Es geht darum, dass das Leben dir einen sicheren Ort bietet, selbst wenn du es tust." Damit spielt Reif auf den Shitstorm an, den sie für ein Video auf TikTok bekommen hatte.

Auf TikTok hatte sie ein Video von sich gepostet, in dem sie einen Beauty-Filter mit starkem Make-up ausprobierte. Das Ergebnis gefiel ihr aber gar nicht, sie sagte, sie sehe damit ja wie "eine Transe" aus.

Pamela Reif erneut in der Kritik wegen Transfeindlichkeit

Etliche Follower warfen ihr daraufhin Transfeindlichkeit vor, Reif musste das Video löschen und sich entschuldigen. Doch so ganz scheinen ihre Follower ihr die Reue nicht zu glauben.

Unter dem Posting finden sich einige Kommentare, die genau das zum Ausdruck bringen: "Bitte lass es jetzt nicht um dich drehen, dass du einen Fehler gemacht hast. Das ist nämlich immer wieder so und wird zu Recht sehr kritisiert", schreibt eine Followerin.

Auch wird ihr vorgeworfen, die Entschuldigung nicht ernst zu meinen: "Für mich kommt halt der Eindruck auf, dass du jetzt auf unschuldig machst, um weiter Kohle hier zu machen. Nicht, weil du es ernst meinst." Reif verkauft verschiedene Snacks unter ihrem eigenen Label.

Viele sind sich einig, dass solch eine Äußerung bei einer so bekannten Influencerin mit allein 9,1 Millionen Followern auf Instagram nicht hätte passieren dürfen. Sie sei schließlich für viele ein Vorbild und sie habe mit ihrer Aussage vielen Menschen ihren "Safe Space geraubt".

Um ihren Fans glaubhaft ihre Reue zu versichern, hat Pamela Reif inzwischen ein Instagram-Live-Event organisiert, in dem sie mit der bekannten transsexuellen Youtuberin Jolina Mennen über das Thema sprechen will. Ob das Reifs Fans überzeugt, bleibt abzuwarten.