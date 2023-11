Auf der Suche nach einem neuen Duft? Dann checken Sie jetzt die besten Parfum-Angebote am Black Friday und in der Black Friday Woche und riechen Sie zum Fest der Liebe und Neujahr einfach unwiderstehlich.

Am 24. November 2023 ist in diesem Jahr der Black Friday. Aber keine Sorge, schon in der Blick Friday Woche hagelt es Rabatte. Und das nicht nur auf Laptops, Fernsher oder Kaffeevollautomaten, sondern auch auf Parfum und Eau de Toilette. Wenn Sie über Weihnachten und Neujahr hinreißend duften wollen, sind Sie an dieser Stelle richtig, denn wir verraten Ihnen, welche Düfte aktuell günstig zu haben sind. Deals aus anderen Produktkategorien finden Sie übrigens in der Übersicht zum Black Friday.

Black Friday Parfum: Diese Duft-Deals lohnen sich

Affiliate Link -43% Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum Jetzt shoppen 41,63 € 74,00 €

43 % Rabatt: Yves Saint Laurent Black Opium, Eau du Parfum, 30 ml für 41,63 Euro statt 74 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Armani Code Armani Code Refillable Eau de Toilette 200.0 ml Jetzt shoppen 109,00 €

31 % Rabatt: Armani Code, Eau de Toilette, 200 ml für 109 Euro statt 160 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -53% HUGO BOSS Boss Bottled Eau de Toilette Jetzt shoppen 38,44 € 83,00 €

53 % Rabatt: HUGO BOSS Boss Bottled, Eau de Toilette, 50 ml für 38,44 Euro statt 83 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -53% Calvin Klein ck one Duftset Jetzt shoppen 18,94 € 41,00 €

53 % Rabatt: Calvin Klein, ck one, Duftset, für 18,94 Euro statt 41 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -49% JIL SANDER Sun Men Eau de Toilette Jetzt shoppen 20,90 € 41,00 €

49 % Rabatt: Jil Sander Sun Men. Eau de Toilette, 40 ml für 20,90 Euro statt 41 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -44% Giorgio Armani Sì Eau de Parfum Jetzt shoppen 41,38 € 75,00 €

44 % Rabatt: Giorgio Armani Sì, Eau de Parfum, 30 ml, für 41,80 Euro statt 75 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Jean Paul Gaultier Scandal Homme Jean Paul Gaultier Scandal Homme Le Parfum Intense Eau de Parfum 50.0 ml Jetzt shoppen 52,49 €

38 % Rabatt: Jean Paul Gaultier, Scandal HommeLe Parfum Intense, Eau de Parfum, 50 ml für 52,49 Euro statt 85,50 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -53% HUGO BOSS Boss The Scent Eau de Toilette Jetzt shoppen 41,58 € 90,00 €

53 % Rabatt: Hugo Boss, Boss The Scent, Eau de Toilette, 50 ml, für 41,58 Euro statt 90 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -32% Giorgio Armani My Way Intense Refillable Eau de Parfum Jetzt shoppen 54,99 € 82,00 €

36 % Rabatt: Giorgio Armani My Way Intense Refillable, Eau de Parfum, 30 ml, für 52,05 Euro statt 82 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Hugo Boss Boss Bottled Hugo Boss Boss Bottled Elixir Eau de Parfum 50.0 ml Jetzt shoppen 75,49 €

30 % Rabatt: Hugo Boss Boss Bottled Elixir, Eau de Parfum, 50 ml, für 75,49 Euro statt 108 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link BURBERRY Goddess BURBERRY Goddess Refillable Eau de Parfum 50.0 ml Jetzt shoppen 71,90 €

36 % Rabatt: Burberry Goddess Refillable, Eau de Parfum, 50 ml, für 71,90 Euro statt 113 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -38% Giorgio Armani Code Homme Parfum Refillable Parfum Jetzt shoppen 59,89 € 97,00 €

38 % Rabatt: Giorgio Armani Code Homme, Parfum, 50 ml, für 59,89 Euro statt 97 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Gucci Flora by Gucci Gucci Flora by Gucci Gorgeous Magnolia Eau de Parfum 50.0 ml Jetzt shoppen 85,00 €

26 % Rabatt: Flora by GucciGorgeous Magnolia, Eau de Parfum, 50 ml, für 85 Euro statt 115 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link -29% Dolce&Gabbana The One for Men Eau de Parfum Jetzt shoppen 81,21 € 115,00 €

34 % Rabatt: Dolce&Gabbana The One for Men, Eau de Parfum, 100 ml, 74,79 Euro statt 115 Euro. Hier geht's zum Deal.

Affiliate Link Hugo Boss The Scent For Her Hugo Boss The Scent For Her Geschenkset für Sie Duftset 1.0 pieces Jetzt shoppen 32,87 €

Boss The Scent For Her, Geschenkset für Sie, für 32,87 Euro statt 71 Euro. Hier geht's zum Deal.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.