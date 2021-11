Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und es haben sich einige Frauen-Parfums herauskristallisiert, die besonders beliebt waren – und sich beispielsweise ideal als Weihnachtsgeschenk eignen. Hier kommen zehn Düfte, die im Trend liegen.

Das Jahr 2021 neigt sich allmählich dem Ende zu und statt frischer, leichter Düfte tragen Frauen im Herbst und Winter würzigere Parfums. Aber welche Düfte sind und waren 2021 besonders angesagt? Und welche Dufttrends 2021 eigenen sich noch als Weihnachtsgeschenk? Zehn Parfums, die im Trend liegen.

"Sì Intense" von Giorgio Armani

In diesem Jahr zeichnet sich vor allem der Trend ab, dass Düfte, die Stärke ausstrahlen, bei Frauen beliebt sind. Einer davon ist "Sì Insense" von Giorgio Armani. Das Parfum steht für Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein. Schwarzer Johannisbeer-Nektar in der Kopfnote, Isparta-Rose in der Herznote, Patschuli und Benzoe-Harz in der Basisnote sowie Vanille sorgen für eine Mischung, die bei vielen Frauen gut ankommt.

"Ginza" von Shiseido

Auch "Ginza" von Shiseido ist ein femininer, intensiverer Duft. Er vereint holzige Noten mit blumigen: In den Herznoten des Parfums finden sich Jasmin, Blütenblätter von Magnolie und Japan-Orchidee sowie Hinoki-Holz wieder. Sandelholz und Patschuli machen den Duft komplett.

"L'Interdit Rouge" von Givenchy

Elegant kommt der nächste Trendduft für Frauen daher: "L'Interdit Rouge" von Givenchy vereint einen weißen Akkord – Orangenblüten, arabischer Jasmin und Tuberose – mit dunkleren, mysteriösen Noten von Patschuli, Vetiver und Ambroxan. Dieser Duft ist sinnlich und romantisch und macht sich auch als (Weihnachts-)Geschenk sehr gut.

"Carolina Herrera For Women" von Carolina Herrera

Carolina Herreras Duft "Carolina Herrera For Women" ist ebenso romantisch wie sinnlich, aber auch reichhaltig und blumig. Sein Aroma besteht aus Jasminnoten und Nachthyazinthe sowie Sandelholz, Ambra und Moschus. Der außergewöhnliche Duft passt ideal in die Dufttrends für Frauen 2021.

"Mixed Emotions" von Byredo

Das Unisex-Parfum "Mixed Emotions" von Byredo vereint Mate und schwarze Johannisbeere in der Kopfnote mit Birkenholz und Papyrus in der Basisnote. Schwarzer Ceylon-Tee und Veilchenblättern in der Herznote runden die Duftkomposition ab. Ein sehr moderner Duft, der sich auch ideal als besonderes Geschenk macht.

"J'adore" von Dior

Sinnlich, aber nicht zu schwer ist der nächste Dufftrend für Frauen 2021: "J'adore" von Dior. Bei diesem spannenden Duftbild treffen blumig-fruchtige Noten auf die Essenz der Damaszener Rose aus der Türkei.

"Mon Guerlain Sparkling Bouquet" von Guerlain

"Mon Guerlain Sparkling Bouquet" von Guerlain soll die verschiedenen Facetten der Weiblichkeit repräsentieren – und reiht sich damit natürlich wunderbar in die Dufttrends für Frauen 2021 ein. Es ist ein spritziges Parfum, das sich durch ein Lavendel-Vanille-Duo, eine spannende Birnennote und Arabisches Jasmin auszeichnet. Es ist frisch, orientalisch-fruchtig und dabei charmant. Der Hingucker-Flakon macht das Parfum zu einer hübschen Geschenkidee.

"Trèsor" von Lancome

Keine Neuheit, aber ein Klassiker, der unter den Trenddüften für Frauen nicht fehlen darf: "Trésor" aus dem Hause Lancôme. Es steht schließlich für Sinnlichkeit und Liebe wie kein anderes Parfum. Noten von Rosenblättern und Pfirsichblüten treffen auf Maiglöckchen, Iris und Vanille sowie Moschus und Sandelholz. Ein Evergreen, der immer wieder von Frauen neu entdeckt wird.

"Libre Intense" von Yves Saint Laurent

"Libre" gehört schon seit Längerem zu den Duftklassikern, doch nun wurde das Parfum neu aufgelegt: "Libre Intense" von Yves Saint Laurent ist noch etwas intensiver als der Vorgänger und mischt maskuline mit femininen Nuancen. Das macht den Duft, der mit ledrigen Untertönen, intensiven blumigen Noten und Vanille betört, besonders spannend und versprüht Selbstvertrauen.

Dufttrend 2021: Festes Parfum

Wenn wir von Dufttrends für Frauen 2021 sprechen, dürfen am Ende auch die festen Parfums nicht fehlen. Feste Parfums enthalten keinen Alkohol und sind somit für empfindliche Haut besonders gut geeignet. Sie sind zudem ergiebig. Besonders das Diptyque Philosykos Solid Perfume ist derzeit angesagt, allerdings auch oftmals schnell vergriffen. Parfum-Stifte sind zudem für unterwegs besonders praktisch.

Tipp: Düfte (auch feste Parfums) halten übrigens länger, wenn Sie diese direkt auf die Haut auftragen: Handgelenk, Hals, Armbeuge oder Dekolleté sind etwa geeignet. Der beste Zeitpunkt, um ein Parfum aufzutragen, ist nach dem Duschen, wenn die Poren geöffnet sind. Wenn Sie Schmuck tragen möchten, ist es zudem ratsam, ihn erst nach Auftragen des Duftes umzulegen, da nicht jedes Schmuckstück das Besprühen verträgt.

