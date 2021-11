Die Hotel-Erbin Paris Hilton und Carter Reum haben offenbar geheiratet. Die Hochzeit soll laut Medienberichten in Bel Air stattgefunden haben.

Paris Hilton hat offenbar am Donnerstag in Los Angeles ihren Freund Carter Reum geheiratet. Das berichtet "E! News" unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle. In der aktuellen Episode des Podcasts "This is Paris" erklärte Reum demnach zuvor noch: "Es wird definitiv eine Märchenhochzeit!" Hilton sagte, dass sie der Hochzeitstanz "nervös" mache. Sie sei zweimal beim Tanzunterricht gewesen: "Es ist einfach schwer."

Wie "Page Six" schreibt, soll die Promi-Hochzeit angeblich auf dem Anwesen von Hiltons verstorbenem Großvater Barron (1927-2019) in Bel Air stattgefunden haben. Insgesamt sollen die Feierlichkeiten über drei Tage gehen. Hilton hatte in der Show von Jimmy Fallon bereits verraten, dass sie zu ihrer Hochzeit mehrere Outfits plant. Dabei soll es sich um "eine Menge Kleider, wahrscheinlich zehn" handeln: "Ich liebe es, Outfits zu wechseln!"

11. November 2021

Zehn Hochzeitskleider und drei Tage Party: Paris Hilton heiratet Carter Reum

Sechsmal war Paris Hilton bereits verlobt, doch nun traut sie sich tatsächlich vor den Altar. Auf dem früheren Anwesen ihres Großvaters Barron Hilton will die 40-Jährige ihren Verlobten Carter Reum heiraten. Der Sohn eines Unternehmers aus Chicago hatte im Februar dieses Jahres um Hiltons Hand angehalten. Auf einer eigens gemieteten Privatinsel steckte er der Hotelerbin einen zwei Millionen Dollar teuren Diamantring an den Finger. Ähnlich exklusiv soll nun die dreitägige Hochzeitszeremonie in Los Angeles ablaufen. Die Braut trägt mindestens zehn verschiedene Kleider, zu den geladenen Gästen zählen Hiltons langjährige Freundinnen Nicole Richie und Kim Kardashian. Auf die Geschenkeliste eines Luxusgeschäfts ließen Hilton und Reum unter anderem Teller von Hermès für 500 Dollar das Stück und eine Kaviarschale für rund 1300 Dollar setzen. Hilton wäre nicht Hilton, wenn sie nicht auch ihre Hochzeit vermarkten würde: Die Vorbereitungen und die Zeremonie werden für ihre neue Reality-Show "Paris in Love" gefilmt. Die erste Folge wird passend zum Hochzeitsdatum am 11. November ausgestrahlt.

Paris Hilton und Carter Reum seit 2019 liiert

Hilton und Reum bestätigten ihre Beziehung erstmals im April 2020. Liiert sein sollen sie seit November 2019. Das Paar verlobte sich im Februar. Pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag am 17. Februar erklärte die Hotelerbin auf Instagram damals: "Wenn du deinen Seelenverwandten findest, weißt du es nicht nur. Du fühlst es."