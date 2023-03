von Cathrin Wissmann Trotz Generalstreik zeigte Chanel seine Modenschau in Paris, bei der sich alles um die Kamelienblüte drehte. Hunderte Gäste kamen zu der Show, darunter auch Superstars wie Penélope Cruz.

Rien ne va plus: Nichts ging mehr an diesem Dienstagmorgen. Generalstreik in Paris, acht große Gewerkschaften riefen zum Protest gegen die geplante Rentenreform auf und legten die Stadt lahm. Flüge wurden gestrichen, fast alle Metro-Bahnen fielen aus, Taxikosten stiegen sprunghaft an. Nur an einem Ort bekam man davon wenig mit: im Grand Palais Éphémère. Dorthin hatte Chanel geladen, um die neue Mode für den Herbst vorzustellen. Schlechtes Timing? Die Luxuswelt reagierte achselzuckend. Da eh nur wenige Gäste mit der U-Bahn zu diesem exklusiven Event gefahren wären, rollten wie gewohnt Karawanen schwarzer Limousinen vor.