von Anna Scheibe Bereits im vergangenen Jahr zählten Pearl Nails zu den Nagellack-Trends des Sommers. Und auch 2023 kommen wir an den schimmernden Fingernägeln nicht vorbei, allerdings gibt es in dieser Saison eine Neuheit: kleine Perlen und Glitzersteine, die Pearl Nails – im wahrsten Sinne des Wortes – einen draufsetzen.

Wem der Begriff Pearl Nails (noch) nichts sagt: Dabei handelt es sich um perlmuttfarbene Nagellacke, meist in dezenten Farben wie Beige, Weiß oder Rosa gehalten, die Ihren Fingernägeln einen dezenten wie eleganten Glanz verleihen. Nicht ohne Grund wird dieser Trend auch als Summer Glow bezeichnet – da er Ihre Nägel an den Händen wie an den Füßen zum Glänzen bringt. Wer es extravagant mag, verziert den schimmernden Nagellack diesen Sommer noch zusätzlich mit feinen Perlen oder Glitzersteinen. Wie das am besten funktioniert und was Sie beim Auftragen und Entfernern von Pearl Nails beachten sollten, erfahren Sie wie folgt.

Pearl Nails: So funktioniert der Nagellack-Trend

Möchten Sie Ihren Fingernägeln den angesagten Summer Glow verleihen, sollten Sie zu einem perlmuttfarbenen Nagellack greifen. Alternativ können Sie auch ein Chrom-Nagelpulver (inklusive Unter- und Überlack) verwenden, mit dem Sie einen ähnlichen Effekt erzielen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, vor dem Auftragen des Nagellacks einen Base Coat zu nutzen. Er ebnet kleine Unebenheiten auf den Fingernägeln aus und sorgt somit für eine glatte Oberfläche. Anschließend geht es ans Lackieren – im Idealfall mit einer schimmernden Farbe. Abschließend wird diese noch mit einem Top Coat versiegelt, um die frischen Pearl Nails möglichst lange zum Leuchten zu bringen.

Noch ein Tipp: Der Nagellack "Pearly White" von Essie soll sich besonders gut für Pearl Nails eignen. Er enthält feine Mikro-Pigmente, die das Licht reflektieren und somit für den schimmernden Perlen-Effekt sorgen.

Perlen und Glitzersteine aufkleben: So geht's

Wer den Nagellack-Trend des Sommer voll ausschöpfen möchte, kombiniert seine fertigen Pearl Nails noch mit kleinen Strasssteinen oder Perlen – am besten mit einer abgeflachten Seite, dann lassen sich diese besser aufkleben. Es sei denn, Sie entscheiden sich für selbstklebende Perlen. Diese können entweder mittig auf der schimmernden Farbe angebracht werden, direkt an die Nagelhaut angrenzend oder am oberen Ende des Fingernagels – das hängt von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Ein wichtiges Arbeitsutensil, das Sie zum Aufkleben der glänzenden Accessoires benötigen, ist eine Pinzette. Zudem brauchen Sie einen Nagelkleber, um die Steinchen auf den lackierten Nägeln anzubringen.

Wichtig: Lassen Sie den Nagellack gut trocken, bevor Sie ihn mit Perlen oder Steinen verzieren. Anschließend geben Sie etwas Kleber (nicht zu viel, sonst quillt er an den Seiten über) auf die Unterseite der Glitzersteinchen und drücken diese mit der Pinzette vorsichtig an der gewünschten Stelle an.

So entfernen Sie die Pearl Nails wieder

Möchten Sie Ihre Nägel neu lackieren, muss nicht nur die alte Farbe runter, sondern auch die darauf geklebten Perlen oder Strasssteine. Um diese händisch zu entfernen, nutzen Sie am besten eine alte Nagelhautzange. Mit ihr lassen sich die feinen Accessoires besser greifen und sanfter lösen. Danach können Sie mögliche Überreste des Klebers mit einer Nagelfeile herunterfeilen – oder aber Sie verwenden einen handelsüblichen Nagellackentferner, um die Reste samt Farbe von den Fingernägeln zu lösen.

Hinweis: Verzichten Sie darauf, die Überreste der Perlen oder Steine mit einer Feile zu bearbeiten, da sonst feiner Staub freigesetzt werden und eingeatmet werden könnte, der nicht gut für Ihre Gesundheit ist.

