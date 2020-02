Es gehe seinem Vater sehr schlecht, berichtet Pelés Sohn Edinho in einem Interview mit dem Sportportal "GloboEsporte.com". Er schäme sich für seine schlechte körperliche Verfassung, sagte der 49-Jährige. "Er ist sehr gebrechlich, was seine Mobilität betrifft. Er hatte eine Hüftoperation und die Rehabilitation ist nicht ideal verlaufen. Er hat dieses Mobilitätsproblem, was zu einer gewissen Depression führt", sagte Edinho.

Pelés Sohn: "Er war immer eine so imposante Figur"

"Er ist der König, er war immer eine so imposante Figur, und heute kann er nicht mehr richtig gehen", so Edinho weiter. Sein Vater sei mittlerweile auf eine Gehhilfe angewiesen. Seine schlechte körperliche Verfassung sei ihm "peinlich". Pelé schäme sich und wolle deswegen kaum noch das Haus verlassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gesundheit von Pelé für Schlagzeilen sorgt. In den vergangenen Jahren hatte er bereits mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und musste sich etwa mehreren Operationen an der Hüfte unterziehen.

Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit bürgerlichem Namen heißt, gilt als einer der bedeutendsten und besten Fußballer aller Zeiten. Der Stürmer spielte unter anderem von 1957 bis 1971 in der brasilianischen Nationalmannschaft. In 92 Länderspielen und erzielte er 77 Tore, was ihn zum Rekordtorschützen der "Selecao" macht. Drei Mal wurde er mit Brasilien Weltmeister: 1958, 1962 und 1970. 17 Jahre verbrachte er beim brasilianischen Traditionsklub FC Santos. Dabei holte er 26 nationale und internationale Titel. 1977 – im Alter von 37 Jahren – beendete Pelé seine aktive Karriere als Fußballer.