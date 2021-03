Sehen Sie im Video: Peta-Aktivistinnen protestieren im Bikini gegen die Nutzung von Krokodilleder.





Protest kann ganz schön sexy sein. Das beweisen die Aktivistinnen der Tierrechtsorganisation Peta.

Sie protestieren in Krokodilmasken und grünen Bikinis vor Hermès-Läden in Australien.

Auf taschenförmigen Schildern fordern sie das französische Unternehmen dazu auf, die Nutzung von Krokodilleder zu beenden.

Gleichzeitig erinnern die leichtbekleideten Tierschützerinnen die Käufer daran, dass „Tiere für exotische Tierhäute sterben“.

Der Grund: Peta möchte die Öffentlichkeit auf die Pläne des Unternehmens aufmerksam machen, die größte Krokodilfarm in Australien zu errichten.

Jeweils drei Aktivistinnen beteiligten sich an dem Nackt-Protest. Die Zahl drei hat einen Grund, denn so viele Krokodile braucht man laut Peta, um nur eine Hermès-Handtasche herzustellen.

Eine Hermès Krokodilledertasche ist echter Luxus. Bis zu sechs Jahre muss der Kunde auf die Tasche warten, die auf Bestellung angefertigt wird. Kostenpunkt zwischen 9.000 und sage und schreibe 150.000 Euro. Was den Trägern möglicherweise nicht bewusst ist: Bilder wie diese!

Von dem Moment an, wenn sie schlüpfen, wird gezüchteten Krokodilen alles verweigert, was für sie natürlich und wichtig ist. Zu hunderten werden sie in kleinen Betongruben gehalten, über- und untereinander vegetieren sie in der lebensfeindlichen Umgebung – unfähig, frei zu schwimmen.

Wenn sie getötet werden, werden ihre Schnauzen gebunden und sie werden durch Stromschlag oder Schuss getötet und dann in den Hals gestochen, um ihr Rückenmark zu durchtrennen.

Laut Peta bauen Modefirmen wie Hermès die Krokodilzucht in Australien weiter aus.

Die jüngste geplante Einrichtung würde bis zu 50.000 Salzwasserkrokodile im Northern Territory heranzüchten.

Auch wenn die Proteste der Tierschützer bei einigen Markenverantwortlichen auf taube Ohren stoßen, Designer und Verbraucher wurden in den letzten Jahren durch die Bilder aus den Krokodillederfarmen sensibilisiert. Das Ziel: Peta will den Spieß umdrehen, sodass Lederartikel mit exotischen Häuten nicht mehr als schick gelten. Bei vielen Kunden sind die exotischen Lederartikel bereits in Ungnade gefallen. Auch einige Luxusmarken wie Tommy Hilfiger, Chanel, HUGO BOSS, Victoria Beckham, Vivienne Westwood und andere haben bereits Krokodil- und andere exotische Häute aus ihren Produkten verbannt.

“Für jede Tasche, jeden Gürtel oder jedes Paar Stiefel, die mit der Haut eines Krokodils hergestellt wurden, wurde ein hochintelligentes und empfindliches Tier gefangen gehalten, führte ein schreckliches Leben und ertrug unvorstellbares Leid, bevor sie getötet wurden", sagte Emily Rice, Sprecherin von PETA.

Mehr