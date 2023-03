Der australische Schauspieler Peter Hardy ist tot. Der 66-Jährige ist vor wenigen Tagen leblos an einem Strand bei Perth gefunden worden.

Trauer um Peter Hardy (1957-2023): Der australische Schauspieler ist vor wenigen Tagen überraschend im Alter von 66 Jahren gestorben. Hardys Bruder Michael bestätigte die Todesnachricht in einem Statement: "Ich bin am Boden zerstört. Mein Bruder Peter Hardy ist heute Morgen plötzlich verstorben. Ruhe in Frieden, mein geliebter kleiner Bruder."

Mehreren Medienberichten zufolge soll Hardy leblos im Wasser an einem Strand in Fremantle bei Perth an der Westküste Australiens gefunden worden sein. Augenzeugen versuchten demnach, ihn wiederzubeleben, bis ein Rettungswagen erschien – doch ohne Erfolg. Der Schauspieler ist offenbar beim Schnorcheln ertrunken. Kurz vorher soll er noch via Facebook ein paar Fotos von seinem Strandausflug geteilt haben.

Peter Hardy spielte in 44 Episoden in "McLeods Töchter"

Hardy war seit den 80er Jahren ein gefragter Schauspieler in australischen Produktionen. Die Fernsehserie "McLeods Töchter", in der er in 44 Episoden als Phil Rakich zu sehen war, machte ihn weltweit bekannt. Zuletzt stand er für die Filme "Dangerous Remedy" (2012) und "Hard Target 2" (2016) vor der Kamera.