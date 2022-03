Nach der Flutkatastrophe lebten die Pochers monatelang im Haus von Sänger Pietro Lombardi. Nun hatte Amira die Nase voll. Sie wollte zurück nach Hause. Dabei ist das Haus der Familie noch eine Baustelle – und ihr Mann alles andere als glücklich.

Im vergangenen Jahr erwischte die Flut auch das Haus von den Pochers. Sie benötigten schnell ein Obdach für die Familie. Freund Pietro Lombardi bot sein Haus als Unterschlupf an, zog selbst ins Hotel. Fast acht Monate ist das her. Nun kann der Sänger endlich wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren. Oliver und Amira Pocher sind mit den Kindern zurück im Eigenheim. Oder wie Oliver Pocher es in dem gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!" verkündete: "Wir sind wieder zu Hause. Ein Leben auf der Baustelle."

Denn auch Monate nach der Flut sind die Renovierungsarbeiten in dem Haus längst nicht abgeschlossen. "Wir haben jetzt eine provisorische Küche und es ist noch ein bisschen kalt, weil keine Türen da sind", erzählte Amira, zudem werde im Garten noch gearbeitet, die Fliesen seien noch nicht komplett verlegt und die Kindersicherungen seien provisorisch. "Aber wir kommen auch mit viel, viel weniger zurecht", sagte sie. Sie sei es gewesen, die darauf gedrängt habe, endlich bei Lombardi auszuziehen und dessen Hilfe nicht weiter in Anspruch zu nehmen. Der habe zwar immer gesagt, sie solle sich keinen Stress machen, dennoch sei sie froh, endlich wieder "zu Hause" sagen zu können, "ohne sich einen dummen Spruch anhören zu müssen".

Amira ist glücklich, Oli nölt

Ihr Göttergatte hingegen wäre wohl gern noch etwas länger in Lombardis kuscheligem Nest geblieben, anstelle nun auf einer Baustelle zu frieren. So richtig knorke scheint er den Umzug trotz Chaos im Haus nicht zu finden. Die Situation sei, meinte er, extrem. "Also, momentan haben wir eine Herdplatte beziehungsweise eine Kochplatte, die ich noch bei der Metro gekauft habe. Wir haben kein fließendes Wasser", führte er aus.

Für Amira Schwarzmalerei – und wohl auch Genörgel auf hohem Niveau. Sie hätten noch immer mehr als sie bräuchten. Schließlich sei im ersten Stock alles in Ordnung. Und: "Wir haben da immer noch genug Toiletten und Waschbecken und Bäder. Das ist halt alles Luxus. Von daher können wir darauf auch erstmal verzichten."

Leere Traumhäuser Die Problem-Villen der Oligarchen: Hier stehen die Paläste der sanktionierten russischen Elite 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Eigentümerin: Katerina Wladimirowna Tichonowa, Tochter von Wladimir Putin

Adresse: 9-5 Av. Général Mac Croskey, 64200 Biarritz, Frankreich

Geschätzter Preis: 5 Millionen US-Dollar

Details: Acht Zimmer, drei Bäder, vier Stockwerke und die Küste direkt im Garten. Kürzlich : Katerina Wladimirowna Tichonowa, Tochter von Wladimir Putin: 5 Millionen US-Dollar: Acht Zimmer, drei Bäder, vier Stockwerke und die Küste direkt im Garten. Kürzlich besetzt Mehr

Tatsächlich hatte Familie Pocher geplant, schon Ende des Jahres zurück ins traute Heim zu können. Aber daraus wurde nichts. Daraufhin meldete sich dann ein alter Bekannter Lombardis: Dieter Bohlen. Obwohl der Sänger sich – zumindest öffentlich – nie über die Dauer des Aufenthalts der Pochers in seinem Haus beklagt hatte, bot der Pop-Titan ihm sein Gästehaus an. "Bei Oliver Pocher dauert es ja wohl noch etwas länger... ", erklärte der ehemalige DSDS-Juror damals in einer Instagram-Story.