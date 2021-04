Weitere Playboy-Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/hayley-hasselhoff „Ich möchte eine Botschaft senden: Du bist schön – egal, welche Größe oder Form du hast“, sagt Hayley Hasselhoff im Playboy-Interview.Hayley Hasselhoff ist Model, Schauspielerin und die jüngste Tochter der Kultstars David Hasselhoff. Jetzt ist die 28-Jährige als erstes Curvy Model als Cover-Girl auf der Playboy-Ausgabe im Mai 2021 zu sehen.Das Cover sei für "all die Frauen da draußen, die kurviger sind und ihre Körper oder ihre Lust infrage gestellt haben“, sagt Hasselhoff im Playboy-Interview.Und diese Nachricht kommt an. Auf Instagram feiern ihre Follower das Model.„Wahre Schönheit. Innen und außen.“„Du bist so cool.“Bereits mit 14 Jahren begann Hasselhoff mit dem Modeln. Damals habe es in den Medien kaum Curvy Models gegeben, sagt Hasselhoff im Interview. Die Bilder für den "Playboy" seien für sie wichtig, um die Repräsentation kurviger Frauen zu fördern. Auch was Vater David dazu sagt erzählt sie im Magazin: Ihr Vater sei stolz auf sie.