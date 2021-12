© EPA/ASM CORBIS OUT / DPA

Durch die Reality-Show "Girls of the Playboy Mansion" wurde Holly Madison (l.) weltbekannt. Hier auf einem Bild mit Playboy-Gründer Hugh Hefner, Bridget Marquardt und Kendra Wilkinson im Jahr 2007.

Holly Madison berichtet von verstörenden Praktiken in der Playboy-Mansion

Ex-Playmate Holly Madison berichtet von verstörenden Praktiken in der Playboy-Mansion

Holly Madison war eine von Hugh Hefners Freundinnen in der berühmten "Playboy Mansion". In einem Podcast berichtet sie nun von "traumatisierenden Erlebnissen" aus dieser Zeit.

Holly Madison war über viele Jahre eines der bekanntesten Playmates und Bewohnerin der berüchtigten Playboy Mansion von Hugh Hefner. Unter anderem durch die Reality-TV-Show "Girls of the Playboy Mansion" wurde die heute 41-Jährige weltbekannt. Doch das dort gezeichnete Bild von Liebe, Freiheit und Spaß sei nicht die ganze Wahrheit gewesen, wie Madison nun in einem Podcast berichtet.

Erster Sex mit Hefner war nicht freiwillig

Sie habe den Playboy Gründer bei einem Date kennengelernt. Ihr eigentlicher Plan sei gewesen, sich das Leben in Hefners Villa anzuschauen und dann zu entscheiden, ob sie dort wohnen möchte. Doch schon in der ersten Nacht sei es zum Sex gekommen, berichtet Madison – unfreiwillig.

"Ich habe definitiv nicht erwartet, in der Nacht Sex mit ihm zu haben", so die 41-Jährige. Sie sei völlig betrunken gewesen und Hefner sei von den anderen Frauen in der Villa "buchstäblich auf mich drauf geschubst" worden.

Das Model bezeichnet die Nacht als "traumatisches Erlebnis". Sie habe sich vor den anderen Frauen geschämt, habe nicht nein sagen wollen. "Es war mir peinlich", so Madison weiter. Sie schlief daraufhin mit Hefner und zog anschließend in die Villa. Ihre Erklärung: "Ich kann es nun nicht mehr ändern, also kann ich mir ebenso gut holen, weshalb ich hergekommen war."

Holen wollte sich Madison ein Luxusleben im Rampenlicht. Und das bekam sie auch. Sieben Jahre lang lebte sie in der Mansion. Doch glücklich sei sie mit dem Leben dort nicht gewesen. Vor allem habe sie gestört, beim Sex mit Hefner nie allein gewesen zu sein. Dass andere Frauen dabei waren, sei für sie "entsetzlich" gewesen.

Hefner fotografierte Frauen in anzüglichen Posen

Die Praktiken, die Madison erlebt habe, seien kein Einzelfall gewesen. Immer wieder habe Hefner junge Frauen mit in die Villa gebracht, meist nach Clubbesuchen und stark betrunken. Die Frauen, die schon länger in der Mansion lebten, hätten dann mit ihnen anzügliche Posen gemacht – Hefner habe alles mit seiner Einwegkamera fotografiert. "Wenn du also betrunken mit nackten Oberkörper in seiner Badewanne warst und ein anderes Mädchen eine sexuelle Pose mit dir macht, schnappte er sich die Kamera und machte davon Fotos", erinnert sich Madison.

Die Aufnahmen habe Hefner in der Villa verteilt und in sein Sammelalbum geklebt. Heute sei sie dankbar dafür, dass die Zeiten sich geändert hätten und ein solches Verhalten von der Gesellschaft nicht mehr geduldet werden würde.

Quellen: Podcast Power: Hugh Hefner, t-online.de