Oscar-Preisträgerin Jane Fonda (82, «Klute», «Coming Home») bringt im September ein Buch über ihren Einsatz als Klimaschutz-Aktivistin heraus.

Sie würde darin ihre eigene Wandlung im vorigen Herbst beschreiben, sich für den Umweltschutz zu engagieren und in Washington zu protestieren, teilt die Schauspielerin auf Instagram mit. Sie hätte nie gedacht, dass dies in ihrem Alter passieren können. Inzwischen organisiert Fonda die «Fire Drills»-Demonstrationen auch in Kalifornien.

Alles was sie von Experten und Aktivisten über die Klimakrise gelernt habe, sei in dem Buch «What Can I Do? My Path From Climate Despair to Action» enthalten. Sie würde Tipps geben, was jeder selbst gegen den Klimawandel tun könne.

Die Schauspielerin («Das China-Syndrom», «Grace und Frankie») ist seit Jahrzehnten politisch aktiv. Sie war in den 70er Jahren eine der bekanntesten Kämpferinnen gegen den Vietnamkrieg. Viele konservative Amerikaner kritisierten sie damals als «Hanoi Jane».