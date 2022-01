Das Pop It Fidget ist bei Kindern und Erwachsenen beliebt – aber was ist so besonders an dem Spielzeug?

Nicht nur bei Kindern: Warum das Pop It Fidget so beliebt ist

Auf Tiktok wurde schon so mancher Trend geboren. Ganz aktuell Hauptakteur in vielen Videos: das Pop It Fidget. Was das Spielzeug kann und warum es so angesagt ist.

Gehören Sie auch zu den Menschen, denen es in den Fingern juckt, sobald Sie Luftpolsterfolie in der Hand haben? Dann könnte auch dieses Spielzeug etwas für Sie sein: das sogenannte Pop It Fidget. Die kleinen Silikonplatten, die derzeit etwa vermehrt in Schulen und auf Tiktok zu sehen sind, sind ein ganz aktueller Trend und dabei dem Beliebtheitsstatus des Fidget Spinners, der vor einiger Zeit angesagt war, nahezukommen.

Was ist ein Pop It Fidget?

Bei einem Pop It Fidget handelt es sich um ein buntes Silikon-Förmchen mit weichen Blasen. Diese lassen sich mit dem Finger herunterdrücken. Hat man alle Blasen eingedrückt und dreht die Form, geht der Spaß von vorne los. Nicht nur für Kinder ist das meist farbenfrohe Spielzeug, das es auch in Formen wie Dinosauriern oder Raketen gibt, spannend. Tatsächlich soll das sensorische Toy einen therapeutischen Effekt haben.

Die Vorteile des Pop It Fidget

"Fidget Toys", zu denen sowohl der Spinner als auch das Pop It zählen, gelten als Anti-Stress-Spielzeuge und sollen sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet sein. Das Besondere an dieser Art von Beschäftigung: Sie soll angespannten Menschen dabei helfen können, Stress abzubauen und die Konzentration zu steigern. Das versprechen auch einige Hersteller der Pop Its. Doch schon damals gab es bezüglich der Fidget Spinner Diskussionen über therapeutischen Sinn und Unsinn der kleinen Teile. Damals hieß es, sie seien sogar bei ADHS-Patient:innen eine sinnvolle Beschäftigungstherapie. Manche zweifelten an diesem Ansatz.

Ein Befürworter von sensorischem Spielzeug wie diesem ist unter anderem Kinderpsychologe Dr. Will Shield. Im Interview mit dem britischen TV-Sender BBC erklärt der Experte, dass sensorische Spielzeuge bei der Nutzung einen oder mehrere Sinne aktivieren. Die Aufmerksamkeit des Spielers oder der Spielerin werde bei der gezielten Beschäftigung mit einem Pop It Fidget, bei dem Sehen, Fühlen und Hören (durch das Ploppen) aktiviert werden, von starken Emotionen oder negativen Gedanken auf das Spielen gelenkt. Dadurch käme ein beruhigender Effekt zustande. Und Spielen wird ja meist auch als etwas Positives empfunden und kann negative Empfindungen somit zumindest für den Moment erträglicher machen.

Schaden kann die Nutzung von einem Pop It Figet nicht. Das Spielen sorgt dafür, dass man sich auf eine Sache konzentriert – und das ist doch gerade bei Kindern sinnvoller als das Zocken am Tablet oder der Konsole. Und noch ein Vorteil: Sollte das Spielzeug irgendwann nicht mehr interessant zur Beschäftigung sein, lassen sich prima Eiswürfel oder auch Pralinen darin machen.

Verwendete Quelle:BBC

