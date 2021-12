Popsänger Sasha sieht seinem 50. Geburtstag am kommenden Mittwoch, 5. Januar, gelassen entgegen – wobei er mit den Augen mittlerweile durchaus Probleme hat. In 2022 will er aber wieder auf Tour gehen.

Kurz nach Silvester hat Popsänger Sasha ("If You Believe", "Schlüsselkind") erneut Grund zu feiern. Denn er wird am kommenden Mittwoch 50 Jahre alt. Allerdings hat er mittlerweile durchaus Probleme mit seinen Augen. "Ich war immer stolz darauf, dass ich so gut sehen kann. Das hat sich dann vor zwei Jahren geändert. Damals habe ich auf einen Schlag 1 bis 1,5 Dioptrien verloren. Und das macht mir zu schaffen", sagte der Sänger der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe ansonsten nicht das Gefühl, 50 zu werden. "Aber das ist vermutlich ein hormoneller Trugschluss. Mir sagt aber auch niemand, dass ich aussehe wie 50." Er hätte am liebsten mit Mitte 30 die Stopptaste gedrückt. "Man ist körperlich super fit, hat schon genug erlebt, um sich nicht mehr ins Bockshorn jagen zu lassen und steht mitten im Leben."

Sasha plant Gartenfest und Tour

An seinem Jubiläum plant der Musiker, mit Ehefrau Julia essen zu gehen. Für den Sommer hat er dann vor, ein Gartenfest zu feiern. Seine Fans haben im kommenden Jahr ebenfalls etwas zu feiern.

Im Herbst will der Westfale, der seit Jahren in Hamburg lebt, mit seiner Revue "This Is My Time" auf Tour gehen. Diese soll am 8. Oktober in Bremen starten und am 21. November in Wien enden.