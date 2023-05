Mit Rollenspielen und virtuellem Training: So wird George auf seine Rolle bei Charles' Krönung vorbereitet

von Gerrit-Freya Klebe Bei Charles' Krönung darf nichts dem Zufall überlassen werden. Deshalb muss Prinz George schon vorher den genauen Ablauf üben. Seine Eltern und verschiedene Trainingsmethoden helfen ihm dabei.

Am 6. Mai wird sein Großvater Charles zum König gekrönt. Doch für den neunjährigen Prinz George dürfte dieser Tag mindestens genauso aufregend sein. Denn er wird als Page mittendrin sein. Damit bei dem großen Auftritt auch alles so klappt, wie es soll, muss er vorher fleißig trainieren.

Im Gespräch mit der britischen Tageszeitung "Mirror" gab die Royal-Expertin und Autorin Ingrid Seward einen Einblick in das recht spezielle Trainingsprogramm: "Als einer von vier Ehrenpagen muss er die sechs Phasen der Krönung kennen. Bereits während der Osterferien hat Catherine nicht nur George, sondern auch seinen Geschwistern eine vereinfachte Version dessen beigebracht, was sie an diesem Tag erleben werden."

Prinz George: Schon Wochen vorher muss er seine Rolle bei der Krönung üben

Die sechs Phasen, die sich die royalen Sprösslinge einprägen müssen, sind: Die Anerkennung, der Eid, die Einsegnung, die Amtseinführung (einschließlich der Krönung), die Thronbesteigung und die Huldigung. Doch nicht nur das müssen sie wissen.

Vor allem George muss den genauen Ablauf im Schlaf können, auch die Location, die Westminster Abbey in London, muss er wie seine Westentasche kennen.

Da es nicht möglich ist, direkt vor Ort in der Kirche zu trainieren, hätten sich seine Eltern etwas überlegt. Seward berichtet: "Es gibt keine wirklichen Proben und stattdessen wurde ihnen geraten, die virtuelle Online-Tour durch die Abtei als Training für George zu nutzen. Wenn er sich vorstellen kann, wohin er gehen und was er tun soll, wird er nicht mehr so nervös sein." Schließlich sei er der Jüngste, die anderen drei Ehrenpagen sind 12 und 13 Jahre alt.

Kate und William wissen, dass dieses Ereignis sehr aufregend wird. Deshalb gebe es neben den Erklärungen und virtuellen Touren noch lustige Rollenspiele zuhause: "Sie und William hoffen, dass George sich nicht zu sehr von seiner Verantwortung einschüchtern lässt, indem sie es lustig machen und Teile der Aufgaben seines Großvaters nachspielen", sagt Seward.

Humor scheint also das beste Rezept gegen Lampenfieber zu sein

