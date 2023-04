In seinem Buch "Reserve" (engl. "Spare") erzählt Prinz Harry intimste Details über sein Leben.

von Gerrit-Freya Klebe Über die Sitzordnung am Krönungstag von Charles wird bereits viel spekuliert. Das Gerücht, dass Harry fernab seiner Verwandtschaft Platz nehmen soll, stellte sich aber als falsch heraus.

In der britischen Zeitung "The Sun" hatte ein Insider vor wenigen Tagen behauptet, Harry werde bei der Krönung seines Vaters Charles III. nicht bei den anderen Royals sitzen, sondern zehn Reihen dahinter.

Doch diese Behauptung wurde nun von der "Daily Mail" widerlegt. Nach Berichten der Zeitung wird Prinz Harry am 6. Mai sehr wohl bei seinen königlichen Familienmitgliedern sitzen. Das wäre auch der übliche Weg, wenn nach dem Protokoll verfahren wird.

Auch hieß es zuletzt vom ehemaligen königlichen Butler Paul Burrell, Harry habe bei seinem Besuch kaum Zeit. Stattdessen wolle er gleich nach der Zeremonie wieder abreisen, denn sein Sohn Archie feiert am selben Tag seinen vierten Geburtstag. Den wolle Harry schließlich nicht verpassen. Ob seine Pläne stimmen, wird sich wohl auch erst am Tag der Krönung herausstellen.

Prinz Harry: Bei Charles' Krönung soll er bei seiner Familie sitzen

In jedem Fall dürften Beobachter an diesem Tag ein besonderes Auge auf Harry haben. Schließlich ist es das erste Zusammentreffen mit seiner Familie nach Erscheinen seines Enthüllungsbuches "Spare" und einem dazugehörigen, intimen TV-Interview.

"Spare" (deutsch: Reserve) erschien am 10. Januar und dominierte schon vor Erscheinen die Schlagzeilen: Camilla eine "böse Stiefmutter", Prinz William "aggressiv" und Prinz Andrew "beschämend". Gegen ungefähr jedes Mitglied in der royalen Familie wurde kräftig ausgeteilt.

Dabei sollen schon einige krasse Aussagen gekürzt worden sein. Kurz nach dem Tod der Queen wollte Harry bei einigen pikanten Szenen wieder zurückrudern, wie die britische "Daily Mail" eine nicht näher genannte Quelle zitierte: "Es könnte sein, dass einige Dinge in dem Buch nicht so gut aussehen, wenn sie so kurz nach diesen Ereignissen veröffentlicht werden. Er (Prinz Harry) möchte, dass Abschnitte jetzt geändert werden. Es handelt sich keineswegs um eine komplette Neufassung. Er möchte verzweifelt Änderungen vornehmen, aber es könnte zu spät sein."

Quellen: "Daily Mail", "Daily Mail" (Oktober 2022)