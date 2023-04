Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan am Montagabend beim Spiel der L.A. Lakers. Der Prinz fliegt in der kommenden Woche allein zur Krönung seines Vaters, König Charles III.

Kisscam-Moment bei den L.A. Lakers: Prinz Harry will küssen – Meghan nicht

Prinz Harry und Ehefrau Meghan kamen am Montagabend überraschend zu einem Spiel der L.A. Lakers. Sie strahlten und wirkten gut gelaunt. Doch beim Küssen für die Kisscam herrschte Uneinigkeit.

Mit diesen VIP-Gästen hätte wohl keiner gerechnet: Prinz Harry (38) und Ehefrau Herzogin Meghan (41) kamen am Montagabend überraschend zu einem Basketball-Match der L.A. Lakers in die Crypto.com-Arena in Los Angeles. Das Ehepaar zeigte sich entspannt und gut gelaunt, strahlte und scherzte miteinander.

Meghan trug einen pinkfarbenen Blazer, die Ärmel lässig aufgekrempelt, dazu Silberschmuck und High Heels. Harry kam in weißem Shirt, dunklem Anzug und Sneakers.

Prinz Harry will Meghan küssen – doch die wehrt ab

Als das Paar von der Kisscam eingefangen wurde, lächelten beide und Meghan winkte in die Kamera. Doch als Prinz Harry sich zu ihr hinüberbeugte, um sie küssen, wehrte die Herzogin lachend ab.

Vor zwei Wochen hatte der Buckingham Palast bekannt gegeben, dass Prinz Harry allein zur Krönung seines Vaters nach London reisen werde, während Meghan mit den Kindern zu Hause in Kalifornien bleibt. Sohn Archie feiert am 6. Mai, am Tag der Krönung, seinen vierten Geburtstag.

Ob die beiden deshalb so entspannt wirkten? Harry, so hieß es der britischen Boulevardpresse zufolge, werde bei der Krönung angeblich zehn Reihen hinter den anderen Mitgliedern der Royals sitzen und die Westminster Abbey direkt nach der Zeremonie verlassen. Schlechter Stimmung schien er deshalb am Montagabend nicht zu sein.

Auch Kim Kardashian war da

Der Prinz und die Herzogin waren übrigens nicht die einzigen Promis beim Spiel der L.A. Lakers: Auch Kim Kardashian (42), ihr Sohn Saint (7), ihre Mutter Kris Jenner (67) und Adam Sandler (56) gehörten zu den berühmten Gästen.