Prinz Harry hat mit seiner Autobiografie "Reserve" für viel Aufsehen gesorgt. Vor allem die britische Königsfamilie sei nicht "amused" von den teils privaten Enthüllungen. Wie die "Daily Mail" berichtet, soll König Charles dennoch die Füße still halten und eine Versöhnung vorziehen.

Vor wenigen Tagen hat es Prinz Harry selbst gesagt: Es hätten zwei Bücher sein können", erklärte er in einem Interview mit dem "Telegraph". Der erste Entwurf habe etwa 800 Seiten umfasst, das fertige Buch hat etwas mehr als 400 Seiten. Vor allem viele private Details und Auseinandersetzungen zwischen William und seinem Vater, König Charles, hätte er bewusst weggelassen. Weil er denke, dass sie ihm niemals verzeihen würden. Vielleicht ein Grund dafür, dass der König den Kampf mit seinem Sohn und dessen Enthüllungen scheuen könnte, wie die "Daily Mail" berichtet.

Bei einem privaten Abendessen für Freunde, zu dem Charles und Camilla kürzlich ins Clarence House eingeladen hatten, waren die Gäste des Königs erstaunt über die offensichtliche Zurückhaltung des Königs, seinen Sohn Harry wegen dessen Autobiografie und den pikanten Details zur Rede zu stellen. Wie die "Daily Mail" schreibt, wisse niemand besser als Charles, dass Harry nur an der Oberfläche gekratzt habe, wenn es um seine turbulente Ehe mit Diana, sein schwieriges Verhältnis zu seinen eigenen Eltern und seine Beziehung zu Camilla geht. Es gibt also gute Gründe, warum der König seinen Sohn fürchten könnte.

König Charles und Prinz Harry: Gibt es eine Versöhnung?

Aus dem Palast ist nun zu hören, dass es zu Versöhnungsgesprächen kommen – und sich der König seine Fehler eingestehen könnte. Was auch daran liegen könnte, wie die "Daily Mail" berichtet, dass der König Schuldgefühlte haben könnte. Er sei sich durchaus darüber bewusst, dass er nach Dianas Tod nicht unterstützend genug als Vater gewesen war. Oft genug habe er Harry an den Wochenenden und in den Schulferien in die Obhut seines Kindermädchens in Highgrove gelassen, während er seinen eigenen Interessen nachging und sich beispielsweise mit Camilla in einem anderen Haus einrichtete.

Harry würde eine Entschuldigung und ein ehrliches Gespräch begrüßen, sagte er dem "Telegraph": "Ich bin gewillt, euch zu vergeben, für alles, was ihr getan habt. Und ich wünschte, ihr würdet euch wirklich vernünftig mit mir hinsetzen und statt zu sagen, dass ich im Wahn oder paranoid bin, [...] eine richtige Konversation darüber führen." Denn was er wirklich wolle, sei, dass sie Verantwortung übernehmen "und eine Entschuldigung an meine Ehefrau".

Quellen: "Telegraph", "Daily Mail"