Die Prinzen William und Harry sollen sich so heftig gestritten haben, dass Harry einfach das Telefon auflegte. Der Grund dafür: Meghan Markle und ihr Verhalten am Königshof.

Prinz William wollte mit seinem jüngeren Bruder Harry sprechen. Doch der legte einfach auf. Daraufhin sei Prinz William "in ein Auto in Richtung Kensington Palast gesprungen", um persönlich mit Harry zu sprechen. Der Grund: William wurde Berichten zufolge sehr wütend über die Beharrlichkeit seines Bruders, Meghan vor Kritik zu schützen. Es ging nämlich um die Mobbing-Vorwürfe gegen Meghan Markle, wie die englische Zeitung "Mirror" berichtet.

Die Szene enthüllte nun eine neue französische TV-Dokumentation. Sie wird am 29. August, kurz vor dem 25. Todestag von Prinzessin Diana am 31. August, vom französischen Sender BFM TV ausgestrahlt. Der Titel lautet "Red Line: William and Harry, the enemy brothers" (zu Deutsch: "William und Harry, die feindlichen Brüder"), wie das englische Portal "Express" vermeldet.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Pierrick Geais. Er ist Autor, beschäftigt sich mit den Royals und hat ein Buch über William geschrieben. In der Sendung behauptet Geais: "[William] rief Harry direkt an, und Harry knallte den Hörer auf. Harry wollte nichts davon wissen, und so sprang William in ein Auto in Richtung Kensington Palast, wo er Prinz Harry zur Rede stellen wollte".

Prinz William und Prinz Harry: Sie stritten sich wegen Meghan

In der Dokumentation geht es um die Mobbing-Vorwürfe, die im Oktober 2018 von Jason Knauf gegen Meghan erhoben wurden. Knauf ist der ehemaligen Kommunikationssekretär von Meghan und Harry. Zu den Vorwürfen, die Knauf damals erhob, gehörte die Behauptung, Harrys Frau habe das Vertrauen eines Mitarbeiters des Kensington-Palastes untergraben und zwei andere durch ihr Verhalten zur Kündigung gedrängt. Wie die "Daily Mail" berichtet, geht es dabei unter anderem um zwei persönliche Mitarbeiterinnen von Meghan Markle während ihrer Zeit am Königshof.

In der französischen Sendung wird auch behauptet, dass diese ehemaligen Mitarbeitenden eine WhatsApp-Gruppe namens "The Sussex Survivors' Club" gegründet haben, in der die sich weiter austauschen. Meghan Markle hat jedoch stets alle Mobbingvorwürfe ihrer ehemaligen Mitarbeiter im Kensington Palast bestritten, wie unter anderem der "Express" berichtet.

