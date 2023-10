Viele sammeln sie wie einige Briefmarken: Handtaschen. Es gibt sie in verschiedenen Größen, Farben, Mustern. Ein Modell erobert derzeit ganz besonders die Modewelt. Welches das ist und was diese Handtasche so besonders macht, zeigt der stern.

Handtaschen machen rundum nur Freude: Sie sind ein Hingucker, beinhalten die wichtigsten Gegenstände und passen einfach immer – egal bei welcher Körper- und Konfektionsgröße. Sie können als Accessoires dienen und ein Outfit abrunden. Außerdem sind Handtaschen vielseitig einsetzbar: Unterschiedlichste Modelle eignen sich für besondere Anlässe oder Alltagssituationen. Kein Wunder also, dass so viele Menschen eine Sammlerleidenschaft in sich entdecken. Speziell ein Exemplar erobert gerade die Herzen der Trendsetter:innen und darf nicht in den Taschenregalen fehlen.

Puffer Bag: Diese Tasche ist ein Must-have

Puffer Bags: Voluminöse, gesteppte Handtaschen, die im Mittelpunkt eines jeden Outfits stehen. Sie tauchen derzeit überall auf: in Bekleidungsgeschäften, an den Schultern von hippen Spaziergänger:innen, auf Social-Media-Kanälen von Influencer:innen. Wer Spaß an Mode hat, kommt an diesem extravaganten Begleiter nicht vorbei. Der Puffer-Look, der wohl mit der Ästhetik von Michelin-Reifen spielt, breitet sich bereits seit Jahren in den Kleiderschränken der Menschen aus. Lange, gepuffte Steppmäntel, Puffer-Schals oder Handschuhe sind an kalten Wintertagen nicht mehr wegzudenken. Dass der Style irgendwann auf Handtaschen übergeht, war vorhersehbar. Und wer mit den Puffer-Taschen besonders auffallen möchte, setzt auf Knallfarben.

Knallige Farben ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und erzeugen Kontraste. Bunte Puffer Bags lassen sich am besten mit neutralen oder monochromen Kleidungsstücken kombinieren. Der knallige Look findet sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen Platz. Der stern stellt im nachfolgenden Text verschiedene Puffer-Modelle vor.

Puffer Bag: Kleine Exemplare für die nötigsten Utensilien

Die einst belächelte Bauchtasche, auch Gürteltasche genannt, hat sich zum absoluten Must-Have entwickelt. Statt schwerer Handtaschen oder Rucksäcke mit sich herumzutragen, können die wichtigsten Dinge wie Geldbörse, Smartphone und Schlüssel bequem im Bauchbeutel verstaut werden. Dies ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit und schont den Rücken. Ein weiterer Pluspunkt der Bauchtasche ist ihre Sicherheit. Durch die Nähe zum Körper sind Wertsachen besser geschützt vor Diebstahl.

Für größere Einkäufe: Der Shopper in Puffer-Optik

Affiliate Link Samsøe Samsøe Tasche 'GABRIELLE' orange Jetzt shoppen 99,90 €

Die Shopper-Tasche, auch als Tragetasche bekannt, hat ihren Ursprung in den Märkten und Geschäften, wo sie als zuverlässiger Begleiter diente, um Einkäufe nach Hause zu transportieren. Heute hat sie jedoch den Sprung in die Welt der Mode geschafft und setzt sich als stylischer Begleiter durch. Mit ausreichend Platz für alles, was Sie benötigen – sei es der wöchentliche Lebensmitteleinkauf, Ihr Laptop und Unterlagen – sind Shopper optimal für den Alltag.

Puffer Bag: Gepolsterter Schutz für Ihren Laptop

Affiliate Link Puffy Tablet Sleeve Bag Jetzt shoppen 32,99 €

Mit der steigenden Anzahl von Menschen, die remote oder unterwegs arbeiten, haben Laptop-Taschen an Bedeutung gewonnen. Dabei sind sie nicht nur praktisch, sondern auch ein modisches Accessoire. Puffer-Laptop-Taschen bieten eine gepolsterte Umgebung, die empfindliche Elektronik vor Stößen und Kratzern schützt. Die meisten Modelle sind mit zusätzlichen Fächern und Taschen ausgestattet, in denen Zubehör wie Maus, Ladegerät, Stifte und Dokumente ordentlich verstaut werden können. Es gibt sie in etlichen Farben und natürlich macht der Puffer-Trend auch vor diesem Modell keinen Halt.

Quelle: "Zeit"

Das könnte Sie auch interessieren: