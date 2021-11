Queen Elizabeth hat zum Auftakt des Klimagipfels in Glasgow eine emotionale und überraschend persönliche Rede gehalten. Die Monarchin sendete eine Videobotschaft aus Windsor - und sorgte mit einem gerahmten Bild im Hintergrund für einen Hingucker.

Es ist ihr sicher nicht leicht gefallen: Zum Auftakt des Weltklimagipfels in Glasgow war die Queen als Sprecherin eingeplant, doch die Ärzte rieten der 95-Jährigen aus gesundheitlichen Gründen von der Reise nach Schottland ab. Also sendete die Königin eine Videobotschaft an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen - und fand auch so einen Weg, um aufzufallen. Denn prominent im Bild zu sehen war ein gerahmtes Foto von ihrem verstorbenen Mann Prinz Philip.

Es zeigt ihn inmitten von Schmetterlingen bei einem Besuch in Marokko im Jahr 1988, die Royal Family hatte es auch kurz nach seinem Tod auf Instagram gepostet. Passend dazu trug die Queen eine Schmetterlingsbrosche mit Rubinen, die sie als Hochzeitsgeschenk bei ihrer Heirat mit Philip im Jahr 1947 erhielt. Mit diesen Symbolen an ihrer Seite setzte die Queen zu einer überraschend persönlichen Rede an.

"Keiner von uns lebt für immer", sagt die Queen

"Seit über 70 Jahren habe ich das Glück, viele der großen Staatschefs dieser Welt zu treffen und zu kennen. Und vielleicht verstehe ich deshalb, was sie besonders macht", sagte sie. Was diese für ihr Volk im Hier und Jetzt täten, sei Politik und Regieren. "Aber das, was sie für das Volk von morgen machen, das nennt man Staatskunst", appellierte die Königin. Es sei jetzt die Chance, in den Geschichtsbüchern aufzutauchen, die noch gedruckt werden müssen. Die 26. UNO-Klimakonferenz gilt bei vielen Beobachtern als "Gipfel der letzten Chance", um die Folgen des Klimawandels für die Menschheit abzuschwächen.

"Keiner von uns lebt für immer", so Queen Elizabeth. "Wir machen das hier nicht für uns, sondern für unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder und die, die danach in unsere Fußstapfen treten werden." Sie erwähnte auch, dass ihr verstorbenen Mann sich für Umweltschutz engagierte und dass ihr Sohn Prinz Charles und dessen Sohn Prinz William mittlerweile seinem Beispiel gefolgt sind. "Ich könnte nicht stolzer auf sie sein", sagte sie ungewohnt emotional. Die Klima-Konferenz in Glasgow dauert noch bis zum 12. November, rund 200 Länder nehmen daran teil. Prinz Charles und Prinz William sollen die ganze Zeit über vor Ort sein.

