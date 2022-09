Die Prozession ist nun am Wellington Arch angekommen. Hier wird der Sarg mit der verstorbenen Königin in den Leichenwagen wechseln, um mit diesem zum Schloss Windsor zu fahren. Den Leichenwagen, der im Inneren beleuchtet ist, hat die Queen im Hinblick auf ihre Beerdigung selbst mitdesignt. Sie wollte, dass Menschen auch in dunklen Abendstunden Abschied von ihr nehmen können, was sich in der vergangenen Woche bei der Reise des Sargs von Schottland nach London auch als hilfreich erwiesen hatte.