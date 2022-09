Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,



die Welt trauert: An diesem Montag wird Queen Elizabeth II. in London beigesetzt.



In Vorbereitung auf den Leichenzug zur Westminster Abbey war am frühen Morgen die Westminster Hall mit dem Sarg der Monarchin für die Öffentlichkeit geschlossen worden. Noch in der Nacht waren viele Menschen in das älteste Gebäude des britischen Parlaments geströmt, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen.



Um 11.44 Uhr (MESZ) wird der Sarg in einer Prozession auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette - einem für Kanonen bestimmen Wagen - in die nahe Westminster Abbey gebracht. Hunderttausende Menschen werden auf den Straßen erwartet.



Im stern-Liveblog halten wir Sie aus der Redaktion in Hamburg und mit unseren Reporterinnen und Reportern in London den ganzen Tag über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.