Der britische TV-Sender BBC hat seinen Auftritt am Todestag der Queen in schwarz gestaltet.

von Leonie Zimmermann Mit 96 Jahren ist die britische Königin Elizabeth II. verstorben. Der britische Nachrichtensender BBC hat sich bereits am Nachmittag nach und nach auf den Fall der Fälle vorbereitet.

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Großbritanniens öffentlich-rechtlicher TV-Sender BBC hat sich schon Stunden vor der Ankündigung ihres Ablebens auf die für viele Menschen weltweit schockierende Nachricht vorbereitet. Kurze Zeit, nachdem der Buckingham Palast den bedenklichen Gesundheitszustand der Queen mitteilte, wechselte der TV-Sender nach und nach seinen gesamten Auftritt in die Trauerfarbe: schwarze Anzüge, schwarze Krawatten, eine schwarze Webseite.

Am Abend dann schließlich die Nachricht: Die Queen ist tot. Im Anschluss an die Verkündung spielen die Moderatoren die britische Nationalhymne und resümieren das aufregende und lange Leben von Königin Elizabeth II. BBC-Moderator Michael Spicer sagte über die Monarchin: "Es war nicht nur ein Leben, sondern eine ganze Art zu leben."

Die Moderatoren sprechen über den einmaligen Werdegang der Queen, die am 6. Februar 1952 über Nacht plötzlich zur Königin von Großbritannien wurde. Seitdem habe sie das Königshaus geprägt wie keine andere Monarchin je zuvor. Sie war eine Konstante für das britische Volk und werde Spuren hinterlassen.

"Die Queen ist friedlich gestorben"

Nachfolger auf dem britischen Thron ist Prinz Charles, nun König. "Die Queen ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben", erklärte der Palast. Der neue König Charles und seine Frau wollten demnach den Abend auf Schloss Balmoral in Schottland bleiben und am Freitag nach London zurückkehren. Wenig ließ Charles über den Palast verlautbaren: "Ich weiß, ihr Verlust wird viele berühren im Land, in allen Teilen des Commonwealth und zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt."

Der Palast hatte am Mittag bereits mitgeteilt, die Ärzte der Königin seien "besorgt" wegen ihres Gesundheitszustands und hätten medizinische Überwachung empfohlen. Ihre vier Kinder sowie ihre Enkelsöhne waren daraufhin nach Schloss Balmoral geeilt.