Sehen Sie im Video: "Ziellos ins nächste Disaster": Ralf Möller findet klare Worte für Corona-Politik.





Hollywoodstar und „Gladiator“-Schauspieler Ralf Moeller verbringt die Corona-Zeit in seiner alten Heimat in Recklinghausen. Dort ist er Zeuge der Pandemie-Politik der Bundesregierung und hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. In einem Instagram-Video kritisiert der 62-Jährige die aktuelle Entwicklung.

Titel des Videos: „Ziellos ins nächste Desaster“.

Und Moeller weiß wovon er spricht. Lange mussten seine Eltern auf ihre Impfung warten, obwohl sein Vater Helmut bereits 92 und seine Mutter Ursula 84 ist. Auf seinem Instagram-Profil kritisiert er die Untätigkeit in Deutschland.

Ralf Moeller fordert einen konsequenten kurzen Lockdown. Die größte Fehlentscheidung sei Mitte des vergangenen Jahres passiert, man habe im Juli und August nicht genügend Impfstoff aufgekauft.

Sogar der frühere US-Präsident sei in der Beziehung weitsichtiger gewesen, er habe deutsche Produkte von BioNTech aufgekauft, mit dem Ergebnis, dass die USA nun beim Thema Corona-Impfung viel weiter seien.

Auch das Ergebnis der aktuellen Politik glaubt der ehemalige „Mister Universum“ zu kennen:

Und diese Situation werde sich spätestens bei der nächsten Bundestagswahl im September rächen.

Mehr