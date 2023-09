Düfte verführen. Aber sind wir ehrlich: Parfüm nutzen die meisten Menschen, um anderen zu gefallen. Mit Raumdüften tun wir hingegen uns selbst etwas Gutes. Welche edlen Düfte eine Wohlfühlatmosphäre kreieren, erfahren Sie hier.

Influencern wie Jeremy Fragrance sei Dank, erleben Parfüms und vor allem Nischendüfte einen Höhenflug. Es scheint ein großes Interesse daran zu bestehen, besonders gut und besonders ausgefallen zu duften. Das Problem ist leider, dass man selbst seinen Lieblingsduft kaum riecht. Schade eigentlich, denn mit Gerüchen verhält es sich ähnlich wie mit Musik: Sie berührt unsere Sinne. Und was unsere Sinne berührt, dem wohnt die Kraft inne, unsere Stimmung zu ändern, unsere Gefühle zu verstärken oder uns in Erinnerung schwelgen zu lassen.

Denken Sie doch einmal an den Geruch Ihrer Kindheit. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verbinden Sie damit positive Erinnerungen. Wie beispielsweise der Duft von Sonnencreme uns gerne in Urlaubsstimmung verfallen lässt. Und genau das wollen Raumdüfte auch schaffen. Wenn Sie Ihre "Me-Time" auf ein nächste Level hieven wollen, sollten Sie über Duftsticks oder Kerzen nachdenken. Denn wohlduftend genießt sich ein ausgiebiges Bad an einem verregneten Sonntagnachmittag oder das aktuelle Lieblingsbuch auf der Coch noch besser.

The Ritual of Karma Mini Fragrance Sticks

365 Tage im Jahr Sommer – wer hat da keine Lust drauf? Na gut, der Winter hat auch seine schönen Seiten, wissen Skifahrer und Snowboarder. Wenn es im Chalet trotzdem sommerlich duften soll, sind diese Duftstäbe von Rituals genau richtig. Sie versprühen den Duft von Lotusblüten und weißem Tee.

Molton Brown: Coastal Cypress & Sea Fennel

Wenn Sie den Sommer eher mit Küstenduft verbinden, greifen Sie besser zum Cypress & Sea Fennel von Molton Brow. Dieser Duft transportiert Sie laut Hersteller an die Küste, wo der frische Duft von Zypressen und Meerfenchel in der Luft liegt. Ein erfrischendes Aroma, das an Sommerabende am Strand erinnert.

Aqua di Parma: Luce di Colonia

Weg von der Küste rein in einen zitronig warmen Garten. Luce di Colonia soll genau das bieten. Aqua di Parma dürfte Parfüm-Expert:innen ein Begriff sein. Laut Hersteller vereint Luce di Colonia die Quintessenz von Aqua di Parma in einem Raumduft. Er soll die Frische von Zitrusfrüchten mit der Wärme von Holznoten kombinieren. Ein Duft, der an sonnige Tage in einem italienischen Garten erinnert. Gibt Schlimmeres.

Karl Lagerfeld: Figue & Poivre Noir

Der große Karl Lagerfeld (10. September 1933 in Hamburg; 19. Februar 2019 in Neuilly-sur-Seine bei Paris) war für seinen etwas exzentrischen Lebensstil bekannt. Klar, dass der Meister natürlich auch exklusive Düfte in petto hat. Figure & Poivre Noir ist eine gewagte Kombination aus holzigen Noten, kombiniert mit süßer Feige und scharfem schwarzen Pfeffer. Dieser Duft ist sowohl süß als auch würzig und verkörpert den unverwechselbaren Stil von Karl Lagerfeld.

Sculpture of Alemee: Gentle Guardian

Dank seines ausgefallenen Flakons verführt der Gentle Guardian von Sculpture of Alemee nicht nur die Nase, sondern auch das Auge. Der Duft ist ein Mix aus Rose, Muskatnuss und Moschus. Besonders macht ihn seine Skulptur: Am Anfang noch weiß, saugt sie mit der Zeit das Duftöl in sich auf und färbt sich schwarz. Nach drei bis vier Monaten trocknet sich die Skulptur aus. Dann heißt es, Öl nachzufüllen. Genau richtig für duftliebende Dekofüchse.

Maison Margiela: Replica Autumn Vibes

Ja, es ist traurig, wenn sich der Sommer dem Ende neigt. Trotzdem ist wenig so schön, wie an einem Herbsttag durch den Wald zu spazieren. Genau dieses Gefühl will die Duftkerze Replica Autumn Vibes in Ihrer Wohnung versprühen. Die Kerze kombiniert Noten von Moos, Holz und Erde. Ein Duft, der die Schönheit des Wandels feiert – und das laut Hersteller mit circa 40 Stunden Brenndauer.

Byredo: Symphoniqueg

Kenner schätzen Byredo vor allem für ihre exzelleten Seifen und Cremes. Aber auch Parfüm und Duftkerzen hat der Edelhersteller im Angebot, Symphoniqueg ist ein harmonisches Zusammenspiel von holzig würzigen Noten. Kleie und Zedernholz sollen dabei eine lange Duftnote hinterlassen. Gerade an kalten Winterabenden sorgt das für eine lauschige Atmosphäre. Laut Hersteller hält die Kerze 60 Stunden durch.

Parfums de Marly: Delina Candle

Parfums de Marly sind vor allem für die extravaganten Parfums bekannt. Der Hersteller hat zwar auch leichte und frische Düfte im Sortiment, es sind aber eher seine schwereren Düfte, die besonders viele Fans feiern. Eine Duftkerze gibt es auch und wie für Parfums de Marly üblich, ist die königlich royal angehaucht und soll an den Garten eines Lehnsherren erinnern. Was man da so riecht? Anscheinend Noten von Rose, Lychee, Rhabarber und Vanille.

Maison Francis Kurkdjian: Baccarat Rouge 540

Kaum ein Nischenduft hat so viele Fans wie Baccarat Rouge 540 von Francis Kurkdijan. Das Parfum gehört in die Kategorie Düfte, die man trägt, wenn man den Deal seines Lebens abgeschlossen hat. Baccarat Rouge ist ein in opulenter und intensiver Duft, der an ein luxuriöses Pariser Boudoir erinnert. Wenn Sie Gäste empfangen, die es zu beeindrucken gilt, dann ist das die richtige Duftkerze für Sie.

EIGHT & BOB: Sagaponack

Eight & Bob ist besonders bekannt für sein Parfüm "Original", das niemand geringes als John F. Kennedy trug. Wenig verwunderlich also, dass Sagaponack eine Duftkerze ist, die an die Hamptons erinnert, mit Noten von Zitrusfrüchten, Meersalz und weißem Moschus. Perfekt für diejenigen, die den Luxus eines Strandhauses in den eigenen vier Wänden suchen.

